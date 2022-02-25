Хакеры и «Пассажиры»: Что смотреть на этой неделе, чтобы снизить тревожность

«Год культуры», 2 сезон (Premier)

Продолжение ситкома про особенности российской политики с Федором Бондарчуком в главной роли. Он играет столичного чиновника Виктора Сычева, которого в качестве наказания отправляют поднимать уровень образования в стране через руководство региональным вузом. В касте по-прежнему Александр Яценко, Мария Ахметзянова и Риналь Мухаметов. В новом сезоне Сычев вернется в Верхнеямск.

С 22 февраля, Premier, позже на ТНТ