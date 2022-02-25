Хакеры и «Пассажиры»: Что смотреть на этой неделе, чтобы снизить тревожность

Немного снизить уровень тревожности в сложные времена может помочь выполнение привычных действий. Например, просмотр сериалов. «Собака.ru» собрала судебные процедуралы, драмы и ситкомы, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Эндшпиль» / The Endgame, премьера (NBC)
Под шахматным названием скрывается не очередная попытка повторить успех «Хода королевы», а история про гениальную преступницу Елену Федорову (Морена Баккарин). Даже из мест заключения он умудряется руководить ограблениями банков. Сотрудница ФБР Вэл (Райан Мишель Бате) пытается разгадать, как ей это удается, несмотря на строгую охрану.
С 21 февраля, NBC
«Ресторан по понятиям», премьера (ТНТ)
После релиза на Premier комедия, вновь эксплуатирующая уже поднадоевшую тему «бандиты из 1990-х в нынешних реалиях», выходит и на ТНТ. Зато в касте проекта, на радость фанатам «Бригады», Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев. Это история о том, как вор Шустрый с друзьями открывает ресторан по соседству с банком, чтобы ограбить тот. Но общепит вдруг становится популярным. Все совпадения с абсолютно аналогичной анекдотичной фабулой «Мелких мошенников» Вуди Аллена, видимо, случайны.
С 21 февраля, ТНТ, Premier
«Год культуры», 2 сезон (Premier)
Продолжение ситкома про особенности российской политики с Федором Бондарчуком в главной роли. Он играет столичного чиновника Виктора Сычева, которого в качестве наказания отправляют поднимать уровень образования в стране через руководство региональным вузом. В касте по-прежнему Александр Яценко, Мария Ахметзянова и Риналь Мухаметов. В новом сезоне Сычев вернется в Верхнеямск.
С 22 февраля, Premier, позже на ТНТ
«Русские хакеры: Начало», премьера («Кинопоиск»)
Документальный сериал Андрея Лошака из трех эпизодов исследует, как «русские хакеры» стали брендом. В проекте используют как архивные материалы, так и интервью с самими теневыми айтишниками, сотрудниками спецслужб США и российскими правоохранителями.
С 23 февраля, «Кинопоиск»
«The Телки», премьера (more.tv и Wink)
Проект-синергия двух онлайн-сервисов вдохновлен то ли тоской по тучным нулевым, то ли успехом «Содержанок». Это экранизация одноименного романа Сергея Минаева с Милошем Биковичем, Паулиной Андреевой, Оксаной Акиньшиной, Анной Слю, Викторией Толстогановой, Любовью Аксеновой и много кем еще. Его главный герой — пиарщик Андрей Миркин, перед которым по сюжету якобы не может устоять ни одна женщина (да, текст создавался в 2000-е). Этим он пользуется в карьере и идет по головам. Сняла сериал Мария Агранович — режиссер фильма «Люби их всех».
С 24 февраля, more.tv и Wink
«Закон и порядок» / Law & Order, 21 сезон (NBC)
После перерыва на 12 лет NBC возрождает судебный процедурал, который выходил на канале с начала 1990-х. К своей роли прокурора Маккоя в нем вновь вернется Сэм Уотерстон.
С 24 февраля, NBC
«Викинги: Вальхалла» / Vikings: Valhalla, премьера (Netflix)
Спин-офф «Викингов», действие которого происходит через сто лет после событий оригинала. Шоураннер сериала — сценарист «Крепкого орешка» Джеб Стюарт. Главные роли в «Вальхалле» исполняют Сэм Корлетт («Леденящие душу приключения Сабрины»), Фрида Густавссон («Ведьмак»), Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон («Игра престолов») и Лео Сутер («Виктория»).
С 25 февраля, Netflix
«Пассажиры. Последняя любовь на Земле», 2 сезон (Start)
Мистический сериал возвращается с новыми героями. В первом сезоне таксиста, который помогает застрявшим между небом и землей душам завершить свои дела, играл Кирилл Кяро. В новом его работу продолжит Кирилл — персонаж Сергея Гилева («Чики», «Хрустальный»). Способствовать налаживания его контакта с «пассажирами» будет Мэри (Анна Чиповская).
С 25 февраля, Start
«Ювенальный суд» / Sonyeosimpan, премьера (Netflix)
Криминальная дорама о судье Сим Ынсок, рассматривающей дела о несовершеннолетних преступниках. По закону она не может их наказывать строго, но придумывает, как сделать так, чтобы они все же несли ответственность за содеянное.
С 25 февраля, Netflix
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