Чурикова, Мацуев и Боярская поучаствовали во втором сезоне проекта «Живые мемории»

Как рассказывают авторы проекта, «Живые мемории» объединяют в себе жанры моноспектакля, анимации и документального сериала. Второй сезон состоит из 10 серий, которые длятся по 7-13 минут. В каждом эпизоде — личные свидетельства писателей, композиторов, художников, членов царской семьи, общественных деятелей из XIX-XX веков. Собирать материалы помогали российские музеи и университеты: от Крыма до Владивостока.

Лицами второго сезона стали Инна Чурикова, Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Виктория Исакова, Игорь Петренко, Антон Шагин, Владислав Ветров, Александр Клюквин, Александр Коршунов.