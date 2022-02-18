Чурикова, Мацуев и Боярская поучаствовали во втором сезоне проекта «Живые мемории»

В Петербурге 3 марта состоится премьера второго сезона медиапроекта «Живые мемории». В его основе лежат воспоминания о России разных исторических личностей. Их голосами говорят Елизавета Боярская, Инна Чурикова, Игорь Петренко, Денис Мацуев и другие.
Как рассказывают авторы проекта, «Живые мемории» объединяют в себе жанры моноспектакля, анимации и документального сериала. Второй сезон состоит из 10 серий, которые длятся по 7-13 минут. В каждом эпизоде — личные свидетельства писателей, композиторов, художников, членов царской семьи, общественных деятелей из XIX-XX веков. Собирать материалы помогали российские музеи и университеты: от Крыма до Владивостока.
Лицами второго сезона стали Инна Чурикова, Елизавета Боярская, Полина Агуреева, Виктория Исакова, Игорь Петренко, Антон Шагин, Владислав Ветров, Александр Клюквин, Александр Коршунов.
Они подарили «голос» воспоминаниям жены Федора Достоевского, дочери Льва Толстого, инженера и мецената Петра Перцова, крестьянина Павла Зайцева. Пианист Денис Мацуев озвучил отрывок из мемуаров Сергея Рахманинова.
Премьерный показ проекта состоится в Москве 28 февраля, в Петербурге — 3 марта. Затем «Живые мемории» ждут кинопрокат, онлайн-премьера на You-Tube-канале Ktomy.media и гастроли по стране.
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