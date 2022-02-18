От мистера Йе до миссис Мейзел: Что смотреть дома на этой неделе

«Идентификация», премьера (Premier)

Восьмисерийный детектив Владлены Санду показывали на фестивале сериалов Series Mania в Лилле, на ММКФ, Берлинале и, наконец-то, выпустили на Premier (проект обещали представить зрителям несколько лет). Это жесткая история из жизни мигрантов-мусульман из Киргизии с Леной Трониной из «Happy End» в главной роли. Она играет русскую девушку Леру, принявшую ислам, которую подозревают в убийстве брата своего жениха. В ходе расследования выясняется, что она не та, за кого себя выдает.

С 17 февраля, Premier