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Кино и сериалы

От мистера Йе до миссис Мейзел: Что смотреть дома на этой неделе

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Продолжение приключений обаятельной миссис Мейзел, откровенный документальный проект о Канье Уэсте (он же Йе), а также триллер Бена Стиллера о балансе между личным и рабочим «Разделение» — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

Sundance TV, «Кинопоиск»

«Семейный брак» / State of the Union, 2 сезон (Sundance TV)

Ставший антологией проект Ника Хорнби про сцены из супружеской жизни. Во втором сезоне речь пойдет о том, как брачная история выглядит на этапе «они жили долго и счастливо». Эллен (Патриша Кларксон) и Скотт (Брендан Глисон) впервые решаются поговорить о своей семье, разменяв седьмой десяток. Выясняется, что она хочет заняться активизмом, а он мечтает только о рыбалке и спокойствии.

С 14 февараля, Sundance TV, «Кинопоиск»

Netflix

«Jeen-yuhs: Трилогия Канье» / Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy, премьера (Netflix)

Когда деревья были большими, а Каней Уэст еще не звался мистером Йе, с ним познакомился Coodie — режиссер проекта. Он разглядел в начинающем музыканте будущую звезду рэпа и маркетинга и начал тщательно документировать все с ним происходящее. Пока вышла лишь первая часть из трех (следующая — 23 февраля), но уже ясно, что у Coodie получился если не максимально полный, то уж точно самый откровенный портрет музыканта.

С 16 февраля, Netflix

HBO, RAI, more.tv

«Моя гениальная подруга» / L'amica geniale, 3 сезон (HBO и RAI)

Продолжение истории про токсичную дружбу — экранизация серии отчасти автобиографичных неаполитанских бестселлеров Элены Ферранте. В третьем сезоне главные героини — Лену и Лила — уже взрослые молодые женщины, которые все также не могут разобраться в своих запутанных отношениях друг с другом, основанных на травмах из детства и юности.

С 17 февраля, HBO, RAI, more.tv

Premier

«Идентификация», премьера (Premier)

Восьмисерийный детектив Владлены Санду показывали на фестивале сериалов Series Mania в Лилле, на ММКФ, Берлинале и, наконец-то, выпустили на Premier (проект обещали представить зрителям несколько лет). Это жесткая история из жизни мигрантов-мусульман из Киргизии с Леной Трониной из «Happy End» в главной роли. Она играет русскую девушку Леру, принявшую ислам, которую подозревают в убийстве брата своего жениха. В ходе расследования выясняется, что она не та, за кого себя выдает.

С 17 февраля, Premier

TVNZ 2, more.tv

«Паранормальный Веллингтон» / Wellington Paranormal, 4 сезон (TVNZ 2)

Четвертый сезон для спин-оффа оригинального фильма «Реальные упыри» станет последним. Это черная комедия про полицейских из Новой Зеландии Миноуг (Майк Миноуг) и О’Лири (Карен О’Лири), которые постоянно сталкиваются с паранормальными явлениями: от призраков до зомби.

С 17 февраля, TVNZ 2, more.tv

Amazon

«Удивительная миссис Мейзел» / Marvelous Mrs. Maisel, 4 сезон (Amazon)

Одно из самых ожидаемых продолжений года — собравший огромное количество наград и армию фанатов во всем мире сериал о начинающей стендап-артистке — вернется с новым сезоном. В нем миссис Мейзел (Рейчел Броснахан) и ее менеджер Сюзи (Алекс Борштейн) попробуют добиться самостоятельных концертов, а не выступать на разогреве у других.

С 18 февраля, Amazon

Apple TV+

«Разделение» / Severance, премьера (Apple TV+)

Фантастический триллер Бена Стиллера о сложностях соблюдения баланса между работой и личной жизнью. Компания Lumen Industries решает вопрос радикально: ее сотрудники после так называемой «процедуры разделения» в офисе не помнят о том, что происходит у них в семье, а дома забывают о рабочих делах. Марк (Адам Скотт) добровольно соглашается на операцию, но после начинает сомневаться, что поступил верно. В касте проекта также Патриша Аркетт, Кристофер Уокен и Джон Туртурро.

С 18 февраля, Apple TV+

Netflix

«Космические силы» / Space Force, 2 сезон (Netflix)

Комедийный сериал со Стивом Каррелом в роли придурковатого генерала, которому поручили отправить отряд американских астронавтов на Луну. В касте также — Джон Малкович, Лиза Кудроу и Алексей Воробьев (да-да).

С 18 февраля, Netflix

Epix, more.tv

«Извне» / From, премьера (Epix)

Шоураннер «Сумеречной зоны» Джон Гриффин объединил усилия с братьями Руссо, режиссерами последних «Мстителей» (они тут тоже продюсеры). Вместе у них получился фантастический хоррор о семье, которая оказалась в странном городе-ловушке, из которого не получается выбраться. С заходом солнца в него наведываются монстры из соседнего леса.

С 20 февраля, Epix, more.tv

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Рубрика:
Кинофичер

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