Александр Роднянский спродюсирует сериал-антиутопию об эпидемии в Петербурге

По сюжету сериала «The World of Tomorrow» («Мир завтрашнего дня»), Петербург разделен на зоны. «Зеленая» абсолютно безопасна — люди в ней живут так, как жили до пандемии. Это многонациональный мегаполис, где теперь вместе сосуществуют китайцы, корейцы, японцы, французы и даже американцы. Непривитые живут в «красной» зоне — это, по словам Роднянского, «зона беззакония, и, конечно же, она наполнена преступностью и болезнями». Передвижение между зонами строго ограничено. Городом правит всемогущий правоохранительный орган, известный как Санитарная служба.

«Мир завтрашнего дня» начинается с убийства одного из самых важных людей в городе — генерального директора крупной фармацевтической компании. В его убийстве обвиняется молодой хирург Цзя — наполовину русский, наполовину китаец. Но у сыщика, отправившего ее в тюрьму, начинают появляться сомнения. «Эта история очень необычная, потому что она объединяет историческое великолепие Санкт-Петербурга в ближайшем будущем, подпитываемое теми же проблемами, с которыми мы сталкиваемся сейчас», — приводит Variety слова Роднянского.

В числе других проектов, запущенных в разработку компанией Роднянского AR Content, сериал «Debriefing the President» — адаптация рассказа «Выслушивая президента: допрос Саддама-Хусейна» бывшего аналитика ЦРУ Джона Никсона о допросе Саддама Хусейна. Также Роднянский спродюсирует проект «Псоглавцы» по роману Алексея Иванова. Сериал расскажет об историке, который отправляется в отдаленную деревню на поиски своей пропавшей девушки.