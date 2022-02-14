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Кино и сериалы

Вышел первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

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На YouTube-канале сервиса Amazon Prime Video выложили первый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти». Его выход намечен на 2 сентября 2022 года.

Дебютном ролике зрителям сразу дают понять, что история в сериале развернется за тысячу лет до событий, которые происходили в трилогии Питера Джексона. Создатели проекта во многом основывались на примечаниях к роману Толкина.

В шоу покажут множество сюжетных линий и более 20 центральных персонажей, в том числе уже известных по оригинальным произведениям писателя, так и созданных специально для «Колец власти». Среди них — молодые Галадриэль и Элронд, кузнец Келебримбор, а также гномы-правители Кхазад-дума.

В проекте примут участие Ленни Генри («Гарри Поттер и узник Азкабана»), Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала»), Оуайн Артур («Смерть в раю») и другие.

Ранее в Сети показали несколько первых кадров со съемок проекта. Сериал выпустят 2 сентября на Amazon Prime Video. Планируется, что у шоу будет пять сезонов, которые снимут в Новой Зеландии. Также рассматривается возможность создать спин-офф истории.

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