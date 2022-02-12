Петербургская модель рассказала об отношениях с «аферистом из Tinder», который стал героем фильма Netflix

Как заявила 25-летняя россиянка, она познакомилась с Саймоном через приложении Tinder во время учебы в Мюнхене. В общей сложности их роман длился один год и два месяца. В этот период пара жила вместе в разных странах и часто проводила время на лучших курортах мира. По словам девушки, все поездки оплачивал Саймон, а о его мошеннической деятельности она не знала.

«Представьте, что вас возят на частных джетах, дарят дорогие подарки — это мечта каждой девушки. Когда мы с Саймоном встречались, платил всегда он. Во время наших отношений вышла статья с его разоблачением, но Саймон убедил меня, что это все делают его враги, чтобы испортить ему репутацию», — поделилась петербурженка.

Правду о возлюбленном девушки раскрыли родные. Полина пригласила Саймона в гости к родителям, и они смогли доказать ей, что он не тот человек, за которого себя выдает. На вопрос журналистов о финансовой помощи Леваеву со своей стороны модель отказать отвечать. Также она не захотела сниматься в фильме Netflix, в котором разоблачили афериста.