От истории русской мошенницы Анны Делви до ребута «Принца из Беверли-Хиллз»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Будет больно» / This Is Going to Hurt, премьера (ВВС)

Драмеди с Беном Уишоу про будни молодого доктора роддома — экранизация мемуаров Адама Кэя, работавшего в британских клиниках с 2004 по 2010 годы, он же стал и сценаристом шоу. Среди режиссеров проекта — Люси Форбс, снимавшая «Конец *** мира», и Том Кингсли («Призраки»).

С 8 февраля, ВВС One, «Кинопоиск»