От истории русской мошенницы Анны Делви до ребута «Принца из Беверли-Хиллз»: Что смотреть дома на этой неделе

Реальная история мошенницы Анны Сорокиной (она же Анна Делви) на Netflix, ребут ситкома 1990-х «Принц из Беверли-Хиллз», прославившего Уилла Смита, а также триллер Стивена Содерберга «Kimi» с Зои Кравиц и сай-фай-комедия от автора «Амели» — «Собака.ru» рассказывает о главных кинопремьерах стримингов и ТВ на этой неделе.
Сериал «Номинация», премьера (Okko)
Снятая Надеждой Михалковой драма о кинодинастии, в которой она же играет главную роль — дочери известного в СССР и ныне покойного драматурга. Она пытается поставить его не экранизированный сценарий, работая на площадке со старшей сестрой — популярной актрисой (Анна Михалкова). Как говорится, все совпадения с реальной жизнью случайны и не случайны. В «Номинации» также можно увидеть Людмилу Максакову, Владимира Мишукова и Михаила Барышникова, а еще главреда Esquire Сергея Минаева и журналистку Екатерину Гордееву в роли самих себя.
С 7 февраля, Окко
Сериал «Будет больно» / This Is Going to Hurt, премьера (ВВС)
Драмеди с Беном Уишоу про будни молодого доктора роддома — экранизация мемуаров Адама Кэя, работавшего в британских клиниках с 2004 по 2010 годы, он же стал и сценаристом шоу. Среди режиссеров проекта — Люси Форбс, снимавшая «Конец *** мира», и Том Кингсли («Призраки»).
С 8 февраля, ВВС One, «Кинопоиск»
Сериал «Два», 2 сезон (Kion)
Продолжение комедии о попытках двух друзей-сантехников Лехи и Жеки разбогатеть — их играют Евгений Кулик и Алексей Кривеня. Сезон начнется с того момента, на котором героев оставили в первом: в логове бандита Мамона, которому они должны крупную сумму.
С 9 февраля, Kion
Фильм «Kimi»
В триллере Стивена Содерберга Зои Кравиц играет айтишницу Анжелу — девушку с лазоревыми волосами, как у Мальвины. Из-за агорафобии, пандемии и протестов на улицах Сиэтла она не совершает ошибку и не выходит из комнаты, все время общаясь лишь с голосовым помощником Kimi. Однажды в потоке данных Анжела обнаружит запись жесткого убийства. Впрочем, возможно ей это все только показалось.
С 10 февраля, HBO Max
Сериал «Изобретая Анну» / Inventing Anna, премьера (Netflix)
Создатели «Бриджертонов» Шонда Раймс и Том Верика экранизировали реальную историю мошенницы Анны Сорокиной. В нулевые она с семьей эмигрировала в Германию из России, а в 2010-х переехала в США. Там под псевдонимом Анна Делви она выдавала себя за богатую наследницу, дружила со звездами и не платила по счетам в отелях и ресторанах. За незаконное присвоение услуг она и была в итоге осуждена в 2019 году и до сих пор отбывает срок. Протагонистку играет Джулия Гарнер из «Ассистентки» и «Озарка», встречавшаяся с реальной Анной в тюрьме, чтобы лучше вжиться в образ.
С 11 февраля, Netflix
Сериал «Предшественница» / The Girl Before, премьера (HBO Max)
Параноидальный психологический триллер — экранизация бестселлера Дж. П. Делани, в котором один из равноправных героев минималистичный дом в серых тонах, похожий то ли на убежище, то ли на тюрьму. Спроектированное архитектором Эдвардом (Дэвид Ойелоуо) жилье снимает одинокая женщина Джейн (Гугу Эмбата-Ро). Она узнает, что с предыдущим арендатором, похожей на нее Эммой (Джессика Пламмер), тут произошло несчастье. Все эпизоды, что сейчас редкость, сняла Лиза Брюльманн, поставившая несколько серий «Убивая Еву» и «Дома с прислугой».
С 11 февраля, HBO Max, «Амедиатека»
Сериал «Индекс страха» / The Fear Index, премьера (Sky)
Триллер с Джошем Хартнеттом основан на одноименном романе Роберта Харриса, сценариста фильмов «Призрак» и «Офицер и шпион» Романа Полански. Это история айти-гения Алекса, который изобретает новую систему, основанную на искусственном интеллекте. Та изучает на фондовом рынке страхи игроков и помогает тем самым зарабатывать. В день запуска программы на него нападают, и машинное сознание выходит из-под его контроля.
С 11 февраля, Sky, «Амедиатека»
Фильм «Большой баг» / BigBug
Режиссер «Амели» Жан-Пьер Жене снял фантастическую комедию про восстание машин — правда, вполне домашних и, на первый взгляд, безобидных. По сюжету роботы, полностью контролирующие все процессы в «умном доме», берут в заложники своих хозяев. В касте — Доминик Пинон, Андре Дюссолье, Изабель Нанти и другие.
С 11 февраля, Netflix
Сериал «Жестокий служебный роман» / Gisangcheong saramdeul: sanaeyeonae jakhoksa pyeon, премьера (Netflix)
Производственная дорама от Чха Ён-хуна — профессионала незамысловатых романтических историй, судя по его же «Безрассудно влюбленным» и «Когда цветет камелия». Название не зря локализовано в России с намеком на комедию Рязанова. Это сериал о любовных перипетиях в жизни двух коллег — сотрудников метеорологической станции (Пак Мин-ён и Сон Ган).
С 12 февраля, Netflix
Сериал «Бель-Эйр» / Bel-Air, премьера (Peacock)
Ребут ситкома 1990-х «Принц из Беверли-Хиллз», в котором главную роль играл Уилл Смит. В новой версии действие будет происходить в современности, а комедийную интонацию сменит драматическая. Хотя это по-прежнему история про подростка Уилла (Джабари Бэнкс), который скрывается от преступника из его родного города у богатых родственников в Беверли-Хиллз.
С 13 февраля, Peacock
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