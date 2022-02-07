В главной категории «Лучший фильм» победу одержал «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Юра Борисов, сыгравший в картине, удостоился Белого слона в номинации «Лучшая главная мужская роль», а Наталья Кудряшова — приза за «Лучшую женскую роль второго плана».

Лучшим режиссером 2021 года стала ученица Александра Сокурова Кира Коваленко, снявшая драму «Разжимая кулаки». Кинокритики также отметили фильм еще в двух категориях — «Лучший сценарий» (Кира Коваленко, Антон Яруш, Любовь Мульменко) и «Лучшая главная женская роль» (Милана Агузарова).

Лучшим оператором признан Александр Ильховский за работу над фильмом «Медея» Александра Зельдовича. Картина также победила в номинации «Лучшая музыка к фильму» — композитор Алексей Ретинский. В категории «Лучший сериал», в которой были представлены целых шесть проектов, победу одержал сериал про 15-летнего стендапера Гошу «Пингвины моей мамы».

Специальный приз за вклад в профессию получила основатель журнала и издательства «Сеанс», а также фонда «Антон тут рядом», кинокритик и режиссер Любовь Аркус. Почетной награды имени основателя премии Мирона Черненко удостоилась писатель, кинокритик и общественный деятель Алла Гербер, которая в начале этого года отметила 90-летний юбилей.

Напомним, события фильма «Капитан Волконогов бежал» разворачиваются в 1930-е годы в СССР. Главный герой капитан Федор Волконогов работает в правоохранительных органах и участвует в репрессиях против своих сограждан. В один день он узнает о подозрительных допросах своих коллег и начинает догадываться о том, что его хотят объявить преступником. Он успевает бежать до ареста, но бывшие коллеги садятся ему «на хвост».