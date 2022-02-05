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Средняя цена билета в кино в России составила 323,7 рубля. Это исторический рекорд

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Средняя цена билета в российских кинотеатрах по итогам января 2022 года установила исторический рекорд, составив 323,7 рубля. Об этом свидетельствуют данные издания «Бюллетень кинопрокатчика».

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В 2020-м году средняя стоимость билета в кино составляла 264 руб., в 2019-м — 256,8 руб., в 2018 году — 252,1 руб. В январе 2021-го года цена поднялась до 285,9 руб. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 13,2%.

В киносетях объяснили рост цен на билеты коронавирусными ограничениями, в частности введением системы QR-кодов и неполной посадкой в кинозалах, пишет «Коммерсант». Еще одной причиной стала инфляция. «На протяжении нескольких лет рост цен на билеты недостаточно реагировал на инфляцию, но в последние месяцы издержки кинотеатров резко выросли», — заявил главный редактор БК Александр Нечаев. Так, кинотеатры повысили зарплаты сотрудникам, чтобы конкурировать с другими отраслями. Помимо этого, из-за падения курса рубля дорожает оборудование для кинопроката.

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