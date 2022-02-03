Возвращение «Удивительной миссис Мейзел» и прощание с «Убивая Еву»: 20 главных сериалов февраля

Финальный сезон остроумного триллера «Убивая Еву» с Джоди Комер и Сандрой О, история отношений Памелы Андерсон и Томми Ли, а также продолжение приключений обаятельной стендаперши «Удивительная миссис Мейзел» — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые выйдут на стримингах и ТВ в последний месяц зимы.
«Пять комнат» / Five Bedrooms, 3 сезон (NBCUniversal)
Продолжение неглупой австралийской комедии про сложности общего быта — напомним, в целях экономии главные герои вскладчину купили дом с пятью отдельными спальнями. Помимо новых скандалов и примирений, в третьем сезоне также обещают первую сериальную свадьбу.
С 1 февраля, Peacock, «Амедиатека»
«Пэм и Томми» / Pam & Tommy, премьера (Hulu)
Спродюсированный Сетом Рогеном проект об отношениях актрисы и модели Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли явно рассчитан на тех, кто рос в 1990-е. Остальные вряд ли помнят — или хотят знать — громкий скандал, как электрик Рэнд Готье (как раз Сет Роген) украл из дома звездной пары кассету (да, тогда были кассеты) с их домашним порно. Памелу тут играет неузнаваемая из-за сложного грима звезда «Малыша на драйве» и «Золушки» Лили Джеймс, Томми — Себастиан Стэн из «Мстителей». Шоураннером сериала стал сценарист «Рестлера» Роберт Д. Сигел, а первые эпизоды снял режиссер «Круэллы» и «Тони против всех» Крэйг Гиллеспи.
Со 2 февраля, Hulu
«И снова здравствуйте!», премьера (ivi)
Комедия воскрешений с Андреем Мерзликиным рассказывает о бандитском решале Борисе. Он хочет завязать с преступлениями и открыть кондитерскую, но его убивают. В морге он оживает и знакомится со студентом-медиком Артемом (Денис Власенко). Тот начинает помогать ему приходить в себя после еще нескольких убийств и последующих возвращений к жизни, которые не проходят бесследно. И да, вам не показалось, основной сюжетный ход заимствован из «Дня сурка» — проект даже стартовал 2 февраля.
Со 2 февраля, ivi
«Воспитанные волками» / Raised by Wolves, 2 сезон (HBO Max)
Фантастическая драма Ридли Скотта для HBO Max — это первый его сериал в США, в котором он выступил не только продюсером, но и режиссером (правда, лишь двух эпизодов стартового сезона). По сюжету андроиды Мама и Папа после уничтожения Земли на другой планете пытаются воспитать ребенка (человеческого). Шоураннер проекта — Аарон Гузиковский (сценарист «Мотылька» и «Пленницы»). Во втором сезоне герои присоединятся к атеистической колонии в загадочной тропической зоне.
С 4 февраля, HBO Max, «Амедиатека»
«Под подозрением» / Suspicion, премьера (Apple TV+)
Триллер с Умой Турман в главной роли рассказывает, как у американской бизнес-леди похищают сына прямо из отеля в Нью-Йорке. Подозреваемые — четверо постояльцев, и сюжет вращается вокруг интриги, кто же из них замешан в преступлении. В касте проекта, помимо Турман, Кунал Найар («Теория большого взрыва»), Ноа Эммерих («Американцы»), Джорджина Кэмпбелл («Черное зеркало»), Элиес Габел («Скорпион»), Элизабет Хенстридж («Агенты Щ.И.Т.») и Энджел Колби («Танцы на грани»).
С 4 февраля, Apple TV+
«Номинация», премьера (Okko)
Снятая Надеждой Михалковой драма о кинодинастии, в которой она же играет главную роль — дочери известного в СССР и ныне покойного драматурга. Она пытается поставить его не экранизированный сценарий, работая на площадке со старшей сестрой — популярной актрисой (Анна Михалкова). Как говорится, все совпадения с реальной жизнью случайны и не случайны. В «Номинации» также можно будет увидеть Людмилу Максакову, Владимира Мишукова и Михаила Барышникова, а еще главреда Esquire Сергея Минаева и журналистку Екатерину Гордееву в роли самих себя.
С 7 февраля, Окко
«Изобретая Анну» / Inventing Anna, премьера (Netflix)
Создатели «Бриджертонов» Шонда Раймс и Том Верика экранизировали реальную историю мошенницы Анны Сорокиной. В нулевые она с семьей эмигрировала в Германию из России, а в 2010-х переехала в США. Там под псевдонимом Анна Делви она выдавала себя за богатую наследницу, дружила со звездами и не платила по счетам в отелях и ресторанах. За что была в итоге осуждена в 2019 году и до сих пор отбывает срок. Протагонистку играет Джулия Гарнер из «Ассистентки» и «Озарка», встречавшаяся с реальной Анной в тюрьме, чтобы лучше вжиться в образ.
С 11 февраля, Netflix
«Предшественница» / The Girl Before, премьера (HBO Max)
Параноидальный психологический триллер — экранизация бестселлера Дж. П. Делани, в котором один из равноправных героев минималистичный дом в серых тонах, похожий то ли на убежище, то ли на тюрьму. Спроектированное архитектором Эдвардом (Дэвид Ойелоуо) жилье снимает одинокая женщина Джейн (Гугу Эмбата-Ро). Она узнает, что с предыдущим арендатором, похожей на нее Эммой (Джессика Пламмер), тут произошло несчастье. Все эпизоды, что сейчас редкость, сняла Лиза Брюльманн, поставившая несколько серий «Убивая Еву» и «Дома с прислугой».
С 11 февраля, HBO Max, «Амедиатека»
«Индекс страха» / The Fear Index, премьера (Sky)
Триллер с Джошем Хартнеттом основан на одноименном романе Роберта Харриса, сценариста фильмов «Призрак» и «Офицер и шпион» Романа Полански. Это история айти-гения Алекса, который изобретает новую систему, основанную на искусственном интеллекте. Та изучает на фондовом рынке страхи игроков и помогает тем самым зарабатывать. В день запуска программы на него нападают, и машинное сознание выходит из-под его контроля.
С 11 февраля, Sky, «Амедиатека»
«Бель-Эйр» / Bel-Air, премьера (Peacock)
Ребут ситкома 1990-х «Принц из Беверли-Хиллз», в котором главную роль играл Уилл Смит. В новой версии действие будет происходить в современности, а комедийную интонацию сменит драматическая. Хотя это по-прежнему история про подростка Уилла (Джабари Бэнкс), который скрывается от преступника из его родного города у богатых родственников в Беверли-Хиллз.
С 13 февраля, Peacock
«Удивительная миссис Мейзел» / Marvelous Mrs. Maisel, 4 сезон (Amazon)
Одно из самых ожидаемых продолжений года – собравший огромное количество наград и армию фанатов во всем мире сериал о начинающей стендап-артистке вернется с новым сезоном. В нем миссис Мейзел (Рейчел Броснахан) и ее менеджер Сюзи (Алекс Борштейн) попробуют добиться самостоятельных концертов, а не выступать на разогреве.
С 18 февраля, Amazon
«Разделение» / Severance, премьера (Apple TV+)
Фантастический триллер Бена Стиллера о сложностях соблюдения баланса между работой и личной жизнью. Компания Lumen Industries решает вопрос радикально: ее сотрудники после процедуры разделения в офисе не помнят о том, что происходит у них в семье, а дома забывают о рабочих делах. Марк (Адам Скотт) добровольно соглашается на операцию, но после начинает сомневаться, что поступил верно. В касте проекта также Патриша Аркетт, Кристофер Уокен и Джон Туртурро.
С 18 февраля, Apple TV+
«Извне» / From, премьера (Epix)
Шоураннер «Сумеречной зоны» Джон Гриффин объединил усилия с братьями Руссо, режиссерами последних «Мстителей» (они тут тоже продюсеры). Вместе у них получился фантастический хоррор о семье, которая оказалась в странном городе-ловушке, из которого не получается выбраться. С заходом солнца в него наведываются монстры из соседнего леса.
С 20 февраля, Epix, more.tv
«The Телки», премьера (more.tv и Wink)
·Проект-синергия двух онлайн-сервисов вдохновлен то ли тоской по тучным нулевым, то ли успехом «Содержанок». Это экранизация одноименного романа Сергея Минаева с Милошем Биковичем, Паулиной Андреевой, Оксаной Акиньшиной, Анной Слю, Викторией Толстогановой, Любовью Аксеновой и много кем еще. Его главный герой — пиарщик Андрей Миркин, перед которым якобы не может устоять не одна женщина (да, текст создавался в 2000-е). Этим он пользуется в карьере и идет по головам. Сняла сериал Мария Агранович — режиссер фильма «Люби их всех».
С 24 февраля, more.tv и Wink
«Викинги: Вальхалла» / Vikings: Valhalla, премьера (Netflix)
Спин-офф «Викингов», действие которого происходит через сто лет после событий оригинала. Шоураннер сериала — сценарист «Крепкого орешка» Джеб Стюарт. Главные роли в «Вальхалле» исполняют Сэм Корлетт («Леденящие душу приключения Сабрины»), Фрида Густавссон («Ведьмак»), Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон («Игра престолов») и Лео Сутер («Виктория»).
С 25 февраля, Netflix
«Убивая Еву» / Killing Eva, 4 сезон (Endeavor)
Остроумный триллер о слежке сотрудницы МI5 Евы Поластри (Сандра О) за наемной убийцей Вилланель (Джоди Комер), а также их одержимости друг другом примерно со второго сезона начал заниматься самоповторами. Поэтому ли или просто из-за того, что у всего есть конец, четвертый сезон сериала решено сделать финальным. Так что это время прощания с яркими костюмами, гэгами, словесными пикировками и безжалостными убийствами. Правда, за последние, в основном, поначалу будет отвечать не Вилланель, которая решит доказать Еве, что она вовсе не чудовище. Главной сценаристкой новых эпизодов стала Лаура Нил, работавшая над «Сексуальным просвещением».
С 28 февраля, AMC, BBC, «Амедиатека»
«На низком старте: Битва за Uber» / Super Pumped: The Battle for Uber, премьера (Showtime)
Сериал построен как антология. Каждый его сезон будет посвящен истории успеха одной компании. Что очевидно из названия, начнут с Uber. Ее амбициозного, но высокомерного основателя Трэвиса Каланика играет Джозеф Гордон-Левитт. В касте также Ума Турман в роли главреда The Huffington Post и члена правления Uber Арианны Хаффингтон. Режиссером проекта стал автор «Помни меня» и «Винила» Аллен Култер.
С 28 февраля, Showtime, «Амедиатека»
«Идентификация», премьера (Premier)
Восьмисерийный детектив Владлены Санду показывали на фестивале сериалов Series Mania в Лилле, на ММКФ и, надеемся, все же выпустят этой зимой на Premier (проект обещают представить зрителям уже несколько лет). Это жесткая история из жизни мигрантов-мусульман из Киргизии с Леной Трониной из «Happy End» в главной роли. Они играет русскую девушку Леру, которую подозревают в убийстве брата своего жениха. В ходе расследования выясняется, что она не та, за кого себя выдает.
Февраль, Premier
«Пассажиры. Последняя любовь на Земле», 2 сезон (Start)
Мистический сериал возвращается с новыми героями. В первом сезоне таксиста, который помогает застрявшим между небом и землей душам завершить свои дела, играл Кирилл Кяро. В новом его работу продолжит Кирилл — персонаж Сергея Гилева («Чики», «Хрустальный»). Способствовать налаживания его контакта с «пассажирами» будет Мэри (Анна Чиповская).
Февраль, Start
«Технарь», премьера (Kion)
Режиссер «Хрустального» — одного из стартовых проектов Kion — Душан Глигоров вновь снял для стриминга детективный триллер. На этот раз это история про талантливого программиста Одинцова (Владимир Жеребцов), чью жену и ребенка похищает неизвестный. В обмен на их жизнь он заставляет его участвовать в преступных схемах по обходу систем безопасности.
Февраль, Kion
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