Сюжет разворачивается в «ревущих двадцатых» нового века — эпохе мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой Андрей Миркин, своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую: он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Он идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней поломал на своем пути. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.

Главные роли в сериале «The Телки» исполнили Милош Бикович, Оксана Акиньшина, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Изабель Эйдлен, Алексей Кравченко, Влад Соколовский и другие. Продюсерами сериала выступают Данила Шарапов, Петр Ануров, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Жора Крыжовников, Сергей Минаев и Маруся Трубникова. Режиссер проекта — Мария Агранович.

Премьера сериала «Thе Телки» состоится 24 февраля 2022 года на стриминговых сервисах more.tv и Wink.