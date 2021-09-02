Бикович, Акиньшина и Аксенова сыграют в экранизации «The Телки» Сергея Минаева. События романа перенесут в наши дни

Сюжет романа «The Телки» был адаптирован для экранизации под современные реалии. Место глянцевых медиа заняли Telegram-каналы, вместо СМС — мессенджеры, по которым сливается компромат. В руках персонажей не кнопочные мобильные, а последний iPhone.

Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.

Главные роли в сериале «The Телки» исполнят Милош Бикович, Оксана Акиньшина, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Алексей Кравченко и другие. Продюсерами сериала выступают Данила Шарапов, Петр Ануров, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Жора Крыжовников, Сергей Минаев и Маруся Трубникова. Режиссер проекта — Мария Агранович.