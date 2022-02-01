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Вышел трейлер документалки о съемках сериала «И просто так». Его покажут одновременно с последней серией

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На YouTube-канале HBO Max показали трейлер документального фильма о съемках продолжения «Секса в большом городе». Картину выложат на стриминг одновременно с финальной серией, которая выйдет 3 февраля.

Как пишет Deadline, в документальном фильме о съемках сериала «И просто так» покажут интервью с актерами, среди которых Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Рамирез. Также не обойдется без разговоров с сценаристами, дизайнерами костюмов и съемочной группой.

Режиссером документалки стал Фабьен Констан, исполнительными продюсерами — Сара Джессика Паркер, Элисон Бенсон, Лидия Теналья и Крис Коллинз.

Напомним, сиквел «Секса в большом городе» снова вызвал скандал в обществе. На этот раз на создателей обиделись русскоязычные зрители из-за шутки о «русской проститутке». Рассказываем подробнее о конфликте.

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