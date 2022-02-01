Виктор Сухоруков предлагал Алексею Балабанову снять «Брат 3». Режиссер отказался

О том, почему Алексей Балабанов отказался снимать третью часть фильма «Брат» — выдержка из интервью с Иваном Ургантом:

При всей этой популярности я вдруг понял: нужен «Брат 3». А теперь впервые рассказываю! Пришел к Лешке [Балабанову], он был выпивший, был день рождения. И я ему говорю: «Давай сделаем «Брат 3». Ну не хочешь ты со мной работать, а он со мной почему-то перестал работать, я говорю, сделай! Ну, даже если не будет успеха, миллионы заработаете, идиоты!

И я ему не просто «бла-бла-бла, давайте тройку нарисуем», я ему сюжет придумал! Представьте себе: меня мексиканцы спасают из американской тюрьмы, запечатывают в бочку из-под солярки, сажают в танкер, танкер через Атлантику летит в Петербург, потом открывается крышка, вылезает черная рожа Сухорукова с белыми зубами, смотрит на шпиль Адмиралтейства и говорит: «Ну, здравствуй, Родина!».

Мало того, я говорю, если не хотите меня снимать, ну и черт с ним, уберите меня. Финал какой я придумал! И представьте себе, один из сюжетов [о том], что я вернулся и ищу брата. И весь фильм вот-вот встреча должна состояться! Вот-вот он выйдет из-за угла, вот-вот он сейчас откроет дверь, вот-вот позвонит в звонок, вот мы сейчас раз и увиделись! На экране появляется живой [Сергей] Бодров и идет навстречу ко мне.

Я говорю [Балабанову], ну не хочешь ты меня, разлюбил, — выстрели мне в спину! И я повернусь, [спрошу] кто меня убил и упаду на берегу Финского залива, а на меня идет Сережка Бодров. Ну ребята, ну это же чума будет!

И что вы думаете? Он [Балабанов] говорит: «Как ты себе это представляешь?». Я говорю: «Форест Гамп», там этот [Том] Хэнкс с кем только не встречается, со всеми президентами, сейчас такие технологии, что можно что угодно сделать. Тем более много материала осталось. Были такие такие идеи, были соображения, но не пошло. [Тогда] Леша сказал: «Пусть делает кто хочет что хочет, я этого делать не буду, я не знаю этого времени».