Загадочник устраивает нападение на церковь в отрывке из нового «Бэтмена» Мэтта Ривза

В опубликованном отрывке Брюс Уэйн приходит на похороны мэра Готэма Дона Митчелла-младшего, ставшего жертвой Загадочника, и подслушивает разговор двух полицейских, которые обсуждают пропажу окружного прокурора Джила Колсона. В этот момент на улице раздаются крики, а сам Загадочник устраивает нападение на церковь.

Фильм режиссера Мэтта Ривза расскажет о становлении Бэтмена на пути борца с преступностью. Антагонистом на этот раз выступит Загадочник — его роль исполнит Пол Дано. Также в главных ролях появятся Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Джеффри Райт, Кон О’Нилл, Алекс Фернс и другие. В образе женщины-кошки предстанет актриса Зои Кравиц.

В российский прокат фильм «Бэтмен» выйдет 3 марта 2022 года.

О том, что Роберт Паттинсон официально утвержден на роль нового Бэтмена, стало известно в мае 2019 года. По информации некоторых СМИ, в этом артисту помогли сложные роли в различных независимых картинах, где он показывал свое актерское мастерство — таких как «Высшее общество» 2018 года, «Хорошее время» 2017 года и «Космополис» 2012 года.

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