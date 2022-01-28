В Петербурге представители кинотеатров высказались против QR-кодов и запрета детям посещать места досуга

В нем предприниматели остались недовольны решениями Смольного. По новым ограничениям детям и подросткам запрещено ходить в досуговые центры и кинотеатры, но они по-прежнему могут посещать общепит, магазины и учебу. Коммерсанты считают, что такие меры лишают петербуржцев права на культурное развитие и проведение досуга в кругу семьи.

«Есть много объективных причин, по которым один или несколько членов семьи не могут пройти вакцинацию и получить QR-код. И тогда мама не пойдет с детьми в кино или в театр, жена не сходит на выставку вместе с мужем, дедушка не увидит выступление внука на спортивных соревнованиях», — сказано в заявлении.

Напомним, с 28 января в Петербурге вступают в силу новые ограничения по коронавирусу — так называемые «детские». Запрет на очные занятия в секциях и закрытые для несовершеннолетних музеи — рассказываем подробнее.