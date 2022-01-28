В рамках ретроспективы на большом экране покажут фильмы «Одинокий голос человека» (1978), «Элегия из России» (1992), «Камень» (1992), «Мать и сын» (1997), «Смиренная жизнь» (1997), «dolce…» (1999), «Отец и сын» (2003), «Франкофония» (2015). Также впервые петербургским зрителям будет продемонстрирована восстановленная копия фильма «Молох» (1999), показ которой представит основательница журнала «Сеанс» Любовь Аркус.

Кроме того, 23 февраля состоится показ четырехчасового документального фильма «Повинность» (1998), который вместе с фильмом «Духовные голоса» образует «военную дилогию» Александра Сокурова, который представит критик и режиссер Никита Лаврецкий.

О фильмах Александра Сокурова перед сеансами будут говорить Иван Чечот, Аркадий Ипполитов, Алексей Артамонов, Олег Ковалов, Василий Степанов и другие публичные интеллектуалы. На сеанс фильма «Одинокий голос человека» могут попасть обладатели «Пушкинской карты».