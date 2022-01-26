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Фильм «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»

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Фильм финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть» номинировали на престижную французскую премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинопремии.

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Удивительно нежный и человечный фильм Юхо Куосманена про то, как мы все похожи и одиноки. Студентка по обмену Лора из Хельсинки садится в поезд Москва-Мурманск, чтобы увидеть древние петроглифы. В купе ее соседом оказывается грубоватый шахтер Леха.

Ленту сняли в России и на русском языке при поддержке Минкультуры и студии СТВ. Картина выпущена в копродукции вместе с Финляндией, Эстонией, Германией и Россией. В главных ролях снялись Юра Борисов, Сейди Хаарла, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны стали Наталия Дрозд и Сергей Сельянов.

Напомним, американская киноакадемия кинематографических искусств и наук обнародовала шорт-лист 94-й премии «Оскар». В номинации «Лучший иностранный фильм» за статуэтку поборется лента финская «Купе номер 6» с Юрой Борисовым в главной роли.

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