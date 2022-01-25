Режиссер Юрий Быков снимет сериал про крупнейшую ОПГ в истории России

Новый сериал получит название «Лихие», его уже запустила в разработку продюсерская компания Александра Цекало «Среда». Сценаристом криминальной драмы выступает Олег Маловичко. Он же вместе с Цекало и Иваном Самохваловым является продюсером сериала. В режиссерском кресле проекта Юрий Быков, известный по фильмам «Начальник», «Жить». «Майор», «Дурак», «Завод», а также работе над сериалом «Метод».

В основу истории легли реальные воспоминания Евгения Демина, который уже в 13 лет вместе с отцом Павлом совершил свое первое заказное убийство. Следующие 10 лет Павел и Евгений были штатными киллерами хабаровской ячейки ОПГ «Общак». Повзрослев, Евгений вступил в ОПГ своего крестного отца Краба. Тот решил бросить вызов лидеру «Общака» Джему и начать криминальную войну на Дальнем Востоке.

«Многосерийный фильм «Лихие» — масштабная сага о людях, определивших насилие как способ устройства общества и контроля над ним, стремившихся взять в свои руки власть над целой страной в эпоху хаоса и безвластия. Но главное — это попытка осмыслить образ жизни, принципы и убеждения нескольких поколений новейшей истории России. Сюжет проходит через финал Советского Союза, 90-е и наше время, чтобы ответить на вопрос, изменилось ли мышление и ментальность русского человека и куда двигаться новому поколению», — приводит «Лента.ру» слова Быкова.

Сериал «Лихие» выйдет в 2023 год на стриминговой платформе IVI.

Напомним, ранее стало известно, американская кинокомпания MGM снимет сериал по мотивам фильма «Дурак» Юрия Быкова. Драма вышла в 2014 году. Картина рассказывает историю слесаря-сантехника Дмитрия Никитина, который учится на инженера-строителя. Он замечает, что старое общежитие, которое он осматривает, находится в аварийном состоянии. А все 800 человек, которые там проживают, находятся в опасности.