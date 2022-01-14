Американская кинокомпания снимет сериал по мотивам фильма «Дурак» Юрия Быкова

Рабочее название проекта — Collapse («Крах»). Над ним будет работать Алекс Резник, который создал сериал «Семь секунд» — адаптации еще одного фильма Быкова для Netflix. А также Лоуренс Бендер («Бешеные псы») и Кевин Браун («Трамбо»). Спродюсируют шоу Вячеслав Муругов («Кухня») и Влад Ряшин («Романовы»). Пока остается неизвестным сюжет сериала, и кто сыграет главные роли.

Драма «Дурак» вышла еще в 2014 году. Картина рассказывает историю слесаря-сантехника Дмитрия Никитина, который учится на инженера-строителя. Он замечает, что старое общежитие, которое он осматривает, находится в аварийном состоянии. А все 800 человек, которые там проживают, находятся в опасности.

Продюсерами фильма стали Алексей Учитель, Кира Саксаганская и Елена Быстрова. Главные роли в картине исполнили Артем Быстров, Наталья Суркова, Юрий Цурило, Александр Коршунов, Ольга Самошина, Борис Невзоров, Кирилл Полухин и другие.