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Кино и сериалы

Американская компания планирует построить в космосе киностудию к 2024 году

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Компания Space Entertainment Enterprise (S.E.E.), та самая компания, которая планирует снимать фильм с Томом Крузом в космосе в космосе, построит на орбите собственную развлекательную площадку с киностудией и спортивной ареной. Она станет модулем МКС, пишет Variety.

Shutterstock.com

Помимо собственных проектов, на модуль SEE-1 смогут прилетать художники, продюсеры и креативщики, которые будут делать контент в невесомости. А затем транслировать его в прямом эфире.

Строительство SEE-1 планируют завершить к концу 2024 году. Им займется производитель орбитальных станций Axiom Space. У компании уже есть разрешение от NASA на возведение коммерческих модулей МКС.

Напомним, основатели космической компании Privateer Space Стив Возняк (сооснователь Apple) и Алекс Филдинг хотят запустить на орбиту спутники, который создаст карту мусора. Этим Филдинг поделился с изданием TechCrunch.

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