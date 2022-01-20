Американская компания планирует построить в космосе киностудию к 2024 году

Помимо собственных проектов, на модуль SEE-1 смогут прилетать художники, продюсеры и креативщики, которые будут делать контент в невесомости. А затем транслировать его в прямом эфире.

Строительство SEE-1 планируют завершить к концу 2024 году. Им займется производитель орбитальных станций Axiom Space. У компании уже есть разрешение от NASA на возведение коммерческих модулей МКС.

Напомним, основатели космической компании Privateer Space Стив Возняк (сооснователь Apple) и Алекс Филдинг хотят запустить на орбиту спутники, который создаст карту мусора. Этим Филдинг поделился с изданием TechCrunch.