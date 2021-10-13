Компания Стива Возняка займется созданием карты космического мусора на орбите Земли

По словам инженера, сейчас создаются стартапы, нацеленные на очистку околоземной орбиты, которая заполнена миллионами единиц космического мусора. В том числе сломанными спутниками и фрагментами ракет.

Но проблема заключается в том, что эксперты не знают, где расположены обломки. А некоторые части настолько малы, что их сложно отследить, но они также представляют угрозу для кораблей на орбите, так и для Международной космической станции.

Составлением карты мусора займется Privateer Space. Компания отправит два спутника с разницей в четыре месяца. Первый — «Поно-1» запустят 11 февраля 2022 года. Его оснастили 42 датчиками, из которых 12 — камеры. Аппарат напечатают на 3D-принтере из углеродного волокна. Второй — «Поно-2» — отправят в космос в апреле.

Компания заключила контракт со стартапом Astroscale, который разработал спутники для уничтожения мусора. Однако Privateer Space в приоритет ставит задачу по созданию карты, а очисткой планирует заниматься позже.

Напомним, сооснователь Apple Стив Возняк рассказал в твиттере о создании частной космической компании Privateer Space и опубликовал ссылку на ролик с презентацией проекта. По его словам, компания будет отличаться от своих конкурентов.