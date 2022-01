От «Как я встретила вашего папу» до «Караморы»: Что смотреть дома на этой неделе

«На наш взгляд» / As We See It, премьера (Amazon Prime Video)

Драмеди про трех трогательных соседей по квартире — двух парней и девушку с расстройствами аутического спектра (РАС). Они поддерживают друг друга во всех сложных и не очень жизненных ситуациях. Главные роли исполнили актеры с РАС Рик Глассман, Альберт Рутецки и Сью Энн Пиен.

С 21 января, Amazon Prime Video