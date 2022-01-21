От «Как я встретила вашего папу» до «Караморы»: Что смотреть дома на этой неделе

Проект Данилы Козловского в жанре альтернативной истории «Карамора», перезапуск культового ситкома в женской версии «Как я встретила вашего папу» и финал криминальной драмы «Озарк» — «Собака.ru» рассказывает о лучших сериалах, вышедших на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Кто-то где-то» / Somebody Somewhere, премьера (HBO)
Жизнеутверждающая драмеди про утрату и способы с ней смириться. Это история одинокой Сэм (певица и комик Бриджет Эверетт), которая после смерти сестры пытается вернуться на сцену — когда-то она мечтала заниматься только музыкой. Режиссерами проекта стали Роберт Коэн (сценарист «Симпсонов» и «Бетти»), Джей Дюпласс («В поиске») и Даниэль Вебер.
С 17 января, HBO, «Амедиатека»
«Как я встретила вашего папу» / How I Met Your Father, премьера (Hulu)
Для многих представителей поколения 30-летних сериал «Как я встретил вашу маму» был их вариантом «Друзей» — проекта, с героями которого ты растешь, взрослеешь и воспринимаешь их, как родных и близких. Получится ли новой и женской версии повторить успех оригинала, мы скоро узнаем.
В «Как я встретила вашего папу» с радостью ввязалась, например, Ким Кэтролл, отказавшаяся вернуться в продолжение «Секса в большом городе». Она играет жительницу Нью-Йорка Софи, которая рассказывает детям, как познакомилась с их отцом. Той же героиней в молодости стала Хилари Дафф.
С 18 января, Hulu
«Бег улиток», премьера (Kion, «Среда»)
Режиссер Стас Иванов в прошлом году выпустил на Kion же сериал «Немцы» по одноименному хтоническому роману Александра Терехова. Одну из центральных ролей в нем сыграла Дарья Урсуляк. Она же появится и в триллере «Бег улиток» — сразу с двумя персонажами, объединенными одним именем Марина. Ее первая героиня — соцработник в кризисном центре, вторая — журналистка, расследующая жестокое нападение на ребенка. В касте проекта также Любовь Толкалина, Кирилл Жандаров, Сергей Уманов, Валерий Панков и Полина Шеповалова.
C 19 января, Kion
«Карамора», премьера (Start)
Изначально проект позиционировался как режиссерская работа Ильи Найшуллера с Данилой Козловским в главной роли анархиста Караморы. В итоге сериал о тайном ордене вампиров, охраняющих российский престол, снял сам Козловский (и сыграл протагониста тоже). Это альтернативная реальность, в которой оппозицию царю уничтожают вурдалаки, а поэта Маяковского в камео изображает солист Shortparis Николай Комягин. В «Караморе» также играет Филипп Янковский и Андрей Смоляков. Подробнее о проекте читайте здесь.
С 20 января, Start
«Этерна. Часть первая», премьера («Кинопоиск»)
Российская фэнтези-эпопея основана на романах Веры Камши — и явно была нацелена на хотя бы локальное повторение успеха если не «Игры престолов», то хотя бы «Ведьмака». Главный герой тут принц Альдо Ракан (Анар Халилов) — это наследник законного короля, свергнутого династией Оллар. Он мечтает взойти на трон, который теперь охраняет маршал Рокэ Алва (Юрий Чурсин) по прозвищу Ворон. Это первая часть саги, остальные серии обещают через год.
С 20 января, «Кинопоиск»
«На наш взгляд» / As We See It, премьера (Amazon Prime Video)
Драмеди про трех трогательных соседей по квартире — двух парней и девушку с расстройствами аутического спектра (РАС). Они поддерживают друг друга во всех сложных и не очень жизненных ситуациях. Главные роли исполнили актеры с РАС Рик Глассман, Альберт Рутецки и Сью Энн Пиен.
С 21 января, Amazon Prime Video
«Дом с прислугой» / Servant, 3 сезон (Apple TV+)
Продолжение мистического хоррора М. Найта Шьямалана про супружескую пару, чей ребенок умирает в младенчестве. Чтобы успокоить мать, ей дают куклу, говоря, что это и есть ее сын. Вскоре в доме появляется няня, а ребенок на самом деле оживает.
С 21 января, Apple TV+
«Озарк» / Ozark, первая часть 4 сезона (Netflix)
Обычно Netflix не томит своих пользователей ожиданиями, выпуская сразу все эпизоды разом. Но финал криминальной драмы про отмывающее деньги наркокартеля семейство Берд выйдет в двух частях. Первые серии станут доступны уже в конце января. Солирует неизменный Джейсон Бейтман.
С 21 января, Netflix
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