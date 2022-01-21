От «Как я встретила вашего папу» до «Караморы»: Что смотреть дома на этой неделе

«Как я встретила вашего папу» / How I Met Your Father, премьера (Hulu)

Для многих представителей поколения 30-летних сериал «Как я встретил вашу маму» был их вариантом «Друзей» — проекта, с героями которого ты растешь, взрослеешь и воспринимаешь их, как родных и близких. Получится ли новой и женской версии повторить успех оригинала, мы скоро узнаем.

В «Как я встретила вашего папу» с радостью ввязалась, например, Ким Кэтролл, отказавшаяся вернуться в продолжение «Секса в большом городе». Она играет жительницу Нью-Йорка Софи, которая рассказывает детям, как познакомилась с их отцом. Той же героиней в молодости стала Хилари Дафф.

С 18 января, Hulu