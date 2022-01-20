СМИ: у актера Олега Басилашвили обнаружен коронавирус

По словам Басилашвили, симптомов коронавируса у него нет. 87-летний артист находится дома на самоизоляции. Других подробностей не сообщается. «Собака.ru» следит за развитием событий, новость будет обновляться.

Напомним, в конце 2020 года у Олега Басилашвили уже диагностировали коронавирус. В начале 2021-го его выписали, чтобы актер продолжил лечение дома.