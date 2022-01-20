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СМИ: у актера Олега Басилашвили обнаружен коронавирус

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У ведущего артиста БДТ имени Товстоногова, актера Олега Басилашвили обнаружен коронавирус. Об этом он сам сообщил журналистам РЕН ТВ.

Фото: Александр Чайка

По словам Басилашвили, симптомов коронавируса у него нет. 87-летний артист находится дома на самоизоляции. Других подробностей не сообщается. «Собака.ru» следит за развитием событий, новость будет обновляться. 

Напомним, в конце 2020 года у Олега Басилашвили уже диагностировали коронавирус. В начале 2021-го его выписали, чтобы актер продолжил лечение дома.

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