От «Миротворца» Ганна до «Трагедии Макбета» Коэна: Что смотреть дома на этой неделе

Первый фильм Джоэла Коэна, который он снял без брата Итана «Трагедия Макбета», спин-офф «Отряда самоубийц» «Миротворец» и второй сезон «Эйфории» — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах и фильмах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Эйфория» / Euphoria, 2 сезон (HBO)
Главная подростковая драма 2019 года, заставившая нас всех, не зависимо от гендера и возраста, краситься блестками и полюбить Зендею, возвращается со вторым сезоном. В нем трансгедерная девушка Джулс уходит на второй план, объективируемая партнерами секс-символ Кэсси солирует, Ру по-прежнему не может завязать с наркотиками, и все смотрят на себя со стороны благодаря школьному мюзиклу. Подробнее о проекте мы писали здесь.
С 10 января, HBO, «Амедиатека»
Сериал «Мне плевать, кто вы», премьера (ТНТ)
ТНТ начинает год с комедии о 18-летнем Жене (Денис Власенко — кажется, соревнующийся с Глебом Калюжным за звание главного тинейджера российского кино) и его гиперопекающей маме Ирине (Евгения Дмитриева). Психолог советует им начать процесс сепарации, и Женю отселяют в отдельную квартиру, где он сдает комнаты максимально странным арендаторам.
С 10 января, ТНТ, Premier
Сериал «Семейка», премьера (СТС)
Ситком с Борисом Дергачевым и Ольгой Дибцевой о семейной паре, которая пытается спасти свой 17-летний брак и обращается к психологу. Режиссерами проекта стали Михаил Соловьев («#СеняФедя») и Сергей Знаменский («Ивановы-Ивановы»).
С 10 января, СТС
Фильм «День мертвых»
Дебют в кино одного из лучших российских театральных режиссеров прямо сейчас Виктора Рыжакова. Это роуд-муви с Александром Палем и Агриппиной Стекловой. Они играют мать и сына, которые в родительскую субботу — день памяти предков — должны объехать пять кладбищ. После проката он выходит на стриминге.
С 10 января, Premier
Сериал «Супермен и Лоис» / Superman & Lois, 2 сезон (The CW)
Продолжение сериала про сложности в семейной жизни и в воспитании детей, даже если речь идет о родительстве Супермена и его жены. Кларк Кент (Тайлер Хэклин из «Волчонка») и Лоис Лейн (Битси Таллок) вновь будут разрываться между домашними делами, отпрысками-подростками и делами государственной важности.
С 11 января, The CW, «Кинопоиск»
Сериал «Журналистка» / Shinbun kisha, премьера (Netflix)
Дорамы продолжают выходить на Netflix с завидной регулярностью. «Журналистка» — это сериальная адаптация полнометражного фильма «Репортер», основанного на реальной биографии Исоко Мочизуки. Занимался обоими проектами режиссер Митихито Фудзии. Это история про расследовательницу коррупционного скандала в правительстве Японии.
С 13 января, Netflix
Сериал «Миротворец» / Peacemaker, премьера (HBO Max)
Джеймс Ганн — режиссер «Отряда самоубийц 2» и «Стражей Галактики» — снял комедийный проект о миротворце Кристофере Смите (его играет Джон Сина), который ради спокойствия планеты готов убивать всех, кто, на его взгляд, выступает против него. Это спин-офф перезапущенного «Отряда самоубийц».
С 14 января, HBO Max, «Амедиатека»
Фильм «Трагедия Макбета» / The Tragedy of Macbeth
Черно-белая экранизация пьесы Шекспира — первый фильм Джоэла Коэна, который он снял без своего брата Итана, решившего временно сосредоточиться на литературной карьере. Главные роли в новой версии всем известных событий играют Дензел Вашингтон и Фрэнсис Макдорманд
С 14 января, Apple TV+
Сериал «Следом за жизнью» / After Life, 3 сезон (Netflix)
Получивший в российской локализации Netflix странное название «Следом за жизнью» пронзительный сериал After Life (ранее его более точно переводили как «Жизнь после смерти») Рики Джервейса продолжится уже с третьим сезоном, который должен стать последним. Герой проекта в первых эпизодах хотел покончить с собой после смерти жены, но передумал. В корне поменяв свое мировоззрение, он продолжает работать редактором провинциальной британской газеты, находить героев для статей и новых друзей. Сериал постоянно балансирует на грани смешного и грустного.
С 14 января, Netflix
Сериал «Архив 81» / Archive 81, премьера (Netflix)
Одним из продюсеров хоррора в жанре «случайно найденной документальной пленки» стал автор «Пилы» Джеймс Ван. На них якобы запечатлено расследование о таинственном культе. Шоураннер сериала — создательница «Дневников вампира» и «Пацанов» Ребекка Сонненшайн, его режиссер — Ребекка Томас («Очень странные дела»).
С 14 января, Netflix
Сериал «Этот дом» / The House, премьера (Netflix)
Кукольно-анимационную антологию Netflix создавали инди-мультипликаторы, среди которых создатели «Этого восхитительного пирога!» Эмма де Свааф и Марк Джеймс Рулс. Это история сквозь годы одного дома — с начала XIX века его населяли коты, мыши и сверхъестественные существа.
С 14 января, Netflix
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