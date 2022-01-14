От «Миротворца» Ганна до «Трагедии Макбета» Коэна: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Эйфория» / Euphoria, 2 сезон (HBO)

Главная подростковая драма 2019 года, заставившая нас всех, не зависимо от гендера и возраста, краситься блестками и полюбить Зендею, возвращается со вторым сезоном. В нем трансгедерная девушка Джулс уходит на второй план, объективируемая партнерами секс-символ Кэсси солирует, Ру по-прежнему не может завязать с наркотиками, и все смотрят на себя со стороны благодаря школьному мюзиклу. Подробнее о проекте мы писали здесь.

С 10 января, HBO, «Амедиатека»