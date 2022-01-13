Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров зацензурировать фильмы со сценами с наркотиками

В ведомстве ждут, что онлайн-кинотеатры самостоятельно проверят свои библиотеки и приведут их в соответствие с требованием законодательства, рассказал заместитель руководителя РКН Вадим Субботин.

«Фильмы и сериалы, где есть сцены с употреблением наркотических веществ, должны маркироваться 18+. Если же в видеоконтенте будет содержаться информация о способах изготовления, местах культивирования наркотических средств и т. д., видеосервисам необходимо принять к нему меры, чтобы эта информация была недоступна. Любым способом, который сочтут возможным они сами», — пояснил Субботин.

Если видеосервисы откажутся выполнить требования РКН, то им могут грозить крупные штрафы, экспертизы МВД и блокировки. Однако в ведомстве не уточнили, какие именно фильмы и сериалы точки зрения государства пропагандируют наркотики.

У замруководителя службы спросили по поводу сериала «Во все тяжкие», сюжет которого полностью строится вокруг изготовления наркотиков. Субботин ответил: «Здесь есть определенные риски. Этот вопрос надо разбирать экспертно».

Как отмечает директор Института исследований интернета Карен Казарян, в действующем приказе Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора и ФНС, который регламентирует критерии отнесения информации к запрещенной, есть оговорка. В художественных произведениях допустимо использовать сцены с наркотиками, если это оправдано жанром.

Напомним, Роскомнадзор вновь пригрозил заблокировать YouTube в случае, если видеохостинг откажется «в максимально короткие сроки» восстановить доступ к каналу Russia Today «RT auf Sendung». Также в ведомстве потребовали объяснить причины введения ограничений.