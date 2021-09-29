Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube в случае отказа снять ограничения с каналов RT

Письмо с требованием «в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today», Роскомнадзор направил в адрес Google. Ведомство отмечает, что действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.

«В соответствии с ФЗ от 30.12.2020 №482-ФЗ Генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИД РФ за такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора», — приводит «Интерфакс» выдержку из письма.

По информации Роскомнадзора, администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами. «Ранее видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today», — говорится в сообщении.

Также ведомство напомнило Google, что за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, «предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей», при «повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 миллионов рублей».

О том, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT, накануне сообщила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. В Google блокировку объяснили нарушением правил площадки в отношении ложной информации о коронавирусе, а также условий использования сервиса. «У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео», — отметили в пресс-службе корпорации.