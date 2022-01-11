Сериал «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продлен на третий сезон

Стриминговый сервис Apple TV+ продлил сериал «Утреннее шоу» на третий сезон. Шоураннером продолжения станет Шарлотта Стаудт, известная по работе над сериалом «Карточный домик».
«Было захватывающе наблюдать за тем, как «Утреннее шоу» на протяжении последних двух сезонов набирает силу, исследуя актуальные сюжеты, которые находят отклик у зрителей по всему миру, и при этом невероятно увлекательны и интересны», — отметил руководитель отдела программ Apple TV+ Мэтт Чернисс.
Шоураннер первых двух сезонов Керри Эрин уйдет со своего поста и выступит в качестве консультанта продолжения. В разговоре с Deadline она отметила, что в третьем сезоне хочет видеть больше Риз Уизерспун в роли Брэдли и Джулианну Маргулис в образе Лоры Петерсон.
«Я чувствую, что Алекс [героиня Дженнифер Энистон] впервые после пилотного эпизода приняла себя такой, какая она есть, и столкнулась со своими худшими страхами, и я хочу увидеть, как феникс восстает из пепла, и как она учится жить полной жизнью, быть настоящей и любящей», — поделилась Эрин.
За третий сезон «Утреннего шоу» будет отвечать Шарлотта Стаудт, известная по работе над сериалом «Карточный домик». «Мы рады видеть, как Шарлотта берет этих необычных персонажей в третьем сезоне, и наблюдать за волшебством, которое Дженнифер, Риз и наш впечатляющий актерский состав продолжают привносить в захватывающий мир утреннего телевидения», — добавил Чернисс.
По сюжету первого сезона сериала «Утреннего шоу» популярная телеведущая Алекс Леви (Дженнифер Энистон) теряет многолетнего партнера по эфиру и близкого друга Митча Кесслера (Стив Карелл). Его увольняют после обвинений в неподобающем поведении. В это же время на канале появляется новый человек — журналистка Брэдли Джексон (Риз Уизерспун), которая ставит правду выше корпоративных связей. После событий первого сезона команда «Утреннего шоу», стряхнув с себя пыль и обломки прошлого, возвращается в новый и постоянно меняющийся мир, где личность — на первом плане.
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