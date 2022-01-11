Сериал «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продлен на третий сезон

«Было захватывающе наблюдать за тем, как «Утреннее шоу» на протяжении последних двух сезонов набирает силу, исследуя актуальные сюжеты, которые находят отклик у зрителей по всему миру, и при этом невероятно увлекательны и интересны», — отметил руководитель отдела программ Apple TV+ Мэтт Чернисс.

Шоураннер первых двух сезонов Керри Эрин уйдет со своего поста и выступит в качестве консультанта продолжения. В разговоре с Deadline она отметила, что в третьем сезоне хочет видеть больше Риз Уизерспун в роли Брэдли и Джулианну Маргулис в образе Лоры Петерсон.

«Я чувствую, что Алекс [героиня Дженнифер Энистон] впервые после пилотного эпизода приняла себя такой, какая она есть, и столкнулась со своими худшими страхами, и я хочу увидеть, как феникс восстает из пепла, и как она учится жить полной жизнью, быть настоящей и любящей», — поделилась Эрин.

За третий сезон «Утреннего шоу» будет отвечать Шарлотта Стаудт, известная по работе над сериалом «Карточный домик». «Мы рады видеть, как Шарлотта берет этих необычных персонажей в третьем сезоне, и наблюдать за волшебством, которое Дженнифер, Риз и наш впечатляющий актерский состав продолжают привносить в захватывающий мир утреннего телевидения», — добавил Чернисс.

По сюжету первого сезона сериала «Утреннего шоу» популярная телеведущая Алекс Леви (Дженнифер Энистон) теряет многолетнего партнера по эфиру и близкого друга Митча Кесслера (Стив Карелл). Его увольняют после обвинений в неподобающем поведении. В это же время на канале появляется новый человек — журналистка Брэдли Джексон (Риз Уизерспун), которая ставит правду выше корпоративных связей. После событий первого сезона команда «Утреннего шоу», стряхнув с себя пыль и обломки прошлого, возвращается в новый и постоянно меняющийся мир, где личность — на первом плане.