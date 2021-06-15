По сюжету первого сезона, популярная телеведущая Алекс Леви теряет многолетнего партнера по эфиру и близкого друга Митча Кесслера. Его увольняют после обвинений в неподобающем поведении. В это же время на канале появляется новый человек — журналистка Брэдли Джексон, которая ставит правду выше корпоративных связей.

Сюжет второго сезона будет развиваться в период пандемии коронавируса. Сценаристам пришлось переписать часть сценария после того, как производство было закрыто из‑за COVID-19. Ранее сценаристы уже переписывали сериал, чтобы включить в него движение «Me Too».

«Мы сняли два эпизода, прежде чем закрылись из‑за пандемии, но я знаю, что они также переписываются, что безумно, потому что именно это произошло в первом сезоне. У них был целый набор сценариев (в первом сезоне), и они переписали все, чтобы включить движение «Me Too», и теперь у нас есть другое, более глобальное явление, с которым нужно иметь дело», — рассказал актер Марк Дюпласс, исполнивший роль исполнительного продюсера The Morning Show Чарли Блэка.

Второй сезон сериала «Утреннее шоу» выйдет на Apple TV 17 сентября 2021 года.