В топ самых кассовых фильмов с персонажами Marvel в России также входят «Веном 2» (чуть больше 2 миллиардов рублей), на четвертом месте — первый «Веном» (1,9 миллиарда рублей), а замыкают список «Мстители: Война бесконечности» (1,8 миллиарда рублей).



О том, каким получился финал «домашней» трилогии с Пауком Тома Холланда вы можете узнать из нашей рецензии.