«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым проектом Marvel в России, обогнав предыдущего рекордсмена — картину «Мстители: Финал». По данным ЕАИС, третья часть приключений Питера Паркера уже собрала в отечественном прокате 2,64 миллиарда рублей. «Мстители: Финал» прошли чуть скромнее, собрав 2,5 миллиарда рублей.
В топ самых кассовых фильмов с персонажами Marvel в России также входят «Веном 2» (чуть больше 2 миллиардов рублей), на четвертом месте — первый «Веном» (1,9 миллиарда рублей), а замыкают список «Мстители: Война бесконечности» (1,8 миллиарда рублей).
О том, каким получился финал «домашней» трилогии с Пауком Тома Холланда вы можете узнать из нашей рецензии.
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