Уэс Андерсон экранизирует для Netflix «Чудесную историю Генри Шугара». В нем снимутся Рэйф Файнс и Бенедикт Камбербэтч

До этого Уэс Андерсон уже занимался киноадаптацией сказок Даля. В 2010 году он создал анимационную ленту «Бесподобный мистер Фокс» по одноименной сказке писателя. В этот раз режиссеру предстоит переработать текст 1977 года.

Сюжет фильма расскажет о богатом мужчине по имени Генри Шугара, который играет в азартные игры и пытается справиться со скукой. Однажды ему в руки попадает тетрадь из библиотеки его друга, которая кардинально меняет его жизнь.

Съемки стартуют в январе в Великобритании. Дата выхода картины пока не называется. Стриминоговый сервис Netflix выкупил права на тексты Даля. Помимо экранизации «Чудесной истории Генри Шугара», на платформе появится фильм Пола Кинга «Вилли Вонка», основанный на книге Даля «Чарли и шоколадная фабрика». В этой картине главную роль исполнит Тимоти Шаламе.