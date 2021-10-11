Режиссерское кресло в фильме о молодом Вилли Вонка занял Пол Кинг, над сценарием вместе с ним будет работать Саймон Фарнэби — вместе они работали над двумя частями «Приключений Паддингтона». Лента будет содержать элементы мюзикла и комедии.Тимоти Шаламе исполнит роль эпатажного кондитера, делающего первые шаги в карьере. Вместе с ним в касте заявлены Оливия Колман, Ракхи Тхакрар, Пэтерсон Джозеф, Кигэн-Майкл Ки, Роуэн Эткинсон, Салли Хокинс, Мэтт Лукас, Джим Картер, Саймон Фарнэби и другие.

Выход фильма «Вилли Вонка» на большие экраны запланирован на весну 2023 года.

Повесть «Чарли и шоколадная фабрика» английского писателя Роальда Даля о приключениях мальчика Чарли на шоколадной фабрике эксцентричного кондитера мистера Вонки была впервые опубликована в 1964 году. В 1972 году Даль написал продолжение повести «Чарли и огромный стеклянный лифт» и планировал создать третью книгу серии, но свой замысел не осуществил. В 1971 году на экраны вышел фильм «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», снятый режиссером Мэлом Стюартом с Джином Уайлдером в роли мистера Вонки. В 2005-ом — экранизация Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли.