18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Фото дня: Тимоти Шаламе в образе молодого Вилли Вонки на съемочной площадке приквела «Чарли и шоколадная фабрика»

Тимоти Шаламе показал себя в образе молодого Вилли Вонки. Актер исполнит главную роль в предстоящем одноименном фильме Warner Bros., который станет приквелом истории об эпатажном кондитере.

Режиссерское кресло в фильме о молодом Вилли Вонка занял Пол Кинг, над сценарием вместе с ним будет работать Саймон Фарнэби — вместе они работали над двумя частями «Приключений Паддингтона». Лента будет содержать элементы мюзикла и комедии.Тимоти Шаламе исполнит роль эпатажного кондитера, делающего первые шаги в карьере. Вместе с ним в касте заявлены Оливия Колман, Ракхи Тхакрар, Пэтерсон Джозеф, Кигэн-Майкл Ки, Роуэн Эткинсон, Салли Хокинс, Мэтт Лукас, Джим Картер, Саймон Фарнэби и другие.

Выход фильма «Вилли Вонка» на большие экраны запланирован на весну 2023 года.

Повесть «Чарли и шоколадная фабрика» английского писателя Роальда Даля о приключениях мальчика Чарли на шоколадной фабрике эксцентричного кондитера мистера Вонки была впервые опубликована в 1964 году. В 1972 году Даль написал продолжение повести «Чарли и огромный стеклянный лифт» и планировал создать третью книгу серии, но свой замысел не осуществил. В 1971 году на экраны вышел фильм «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», снятый режиссером Мэлом Стюартом с Джином Уайлдером в роли мистера Вонки. В 2005-ом — экранизация Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: