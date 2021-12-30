«Назови меня своим именем» с Тимоти Шаламе в главной роли возвращается в российский прокат

1983 год, Италия. Элио проводит лето на вилле у родителей — американского профессора и переводчицы-итальянки. Юноша c детства начитанный и любознательный, Элио разбавляет обычные летние занятия вроде купания в море и ленивого флирта с подругой Марцией чтением и транскрибированием классической музыки. В один прекрасный день безмятежность летнего отдыха нарушает приезд Оливера (Арми Хаммер) — молодого американского ученого, ассистента отца Элио.

В повторный российский прокат фильм «Назови меня своим именем» вернется 13 января 2022 года. Предпремьерные показы пройдут в начале января в Москве, Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону в начале января. Список городов и билеты можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее стало известно, что Тимоти Шаламе может снова поработать с режиссером «Назови меня своим именем» Лукой Гуаданьино. Сценарий к фильму, который может получить название «Целиком и полностью», написал сценарист «Суспирии» Дэвид Кайганич. Когда начнутся съемки, а также подробности сюжета пока не раскрываются.