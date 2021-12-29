Чем заняться 1 января в 4:20? Посмотреть «Иронию судьбы» на «Россия 1» — и это не шутка

Советские кинофильмы — неотъемлемая часть празднования Нового года в России. Зачастую их показывают до боя курантов, но в этом году будут транслировать и после. В 04:20 1 января — и это не шутка!
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Внимание на то, что 04:20 1 января в сетке вещания телеканала «Россия 1» значится повторный показ фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» обратила Лидия Невзорова. «Прислали расписание телепрограмм на 31 число. Телевизор не видела лет 30. Люди, скажите, это правда? Или розыгрыш?» — поделилась в своем Instagram она.
Редакция «Собака.ru» проверила и убедилась: правда. На Новый год «Россия 1» покажет легендарный фильм Эльдара Рязанова дважды — в 15:35 31 декабря и 04:20 1 января. Повезет как москвичам, так и петербуржцам.
Быть может, двойной показ «Иронии судьбы, или С легким паром!» объясняется тем, что именно этот фильм — главный по мнению россиян? В 2020 году ВЦИОМ привел статистику, по которой именно эта лента была названа гражданами той, что их объединяет. Также объединяет нацию «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Москва слезам не верит» и военные фильмы. Главным праздничным блюдом стал салат «Оливье» (49%), но и против «Селедки под шубой» россияне ничего против не имеют (28%).
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