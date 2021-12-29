Чем заняться 1 января в 4:20? Посмотреть «Иронию судьбы» на «Россия 1» — и это не шутка

Быть может, двойной показ «Иронии судьбы, или С легким паром!» объясняется тем, что именно этот фильм — главный по мнению россиян? В 2020 году ВЦИОМ привел статистику, по которой именно эта лента была названа гражданами той, что их объединяет. Также объединяет нацию «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Москва слезам не верит» и военные фильмы. Главным праздничным блюдом стал салат «Оливье» (49%), но и против «Селедки под шубой» россияне ничего против не имеют (28%).