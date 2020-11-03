Какие книги, фильмы, песни и блюда объединяют россиян? Выяснили аналитики ВЦИОМ

Согласно данным опроса, главными символами России для жителей страны являются народ (10%), любовь к родине и патриотизм (8%), государственные флаг (8%) и герб (7%). По 5% россиян назвали в ряде символов России «мощь и величие страны, большой простор и территорию, а также действующего президента Путина».

Главной книгой, объединяющей россиян, стала «Война и мир» Льва Толстого — так считают 12% опрошенных. По 2% жителей страны считают, что Россию объединяют «Тихий Дон» Шолохова, «Евгений Онегин» Пушкина, «Преступление и наказание» Достоевского, «Мастер и Маргарита» Булгакова, произведения Толстого и классическая русская литература в целом, а также Конституция.

Наиболее верно отражает черты характера российского человека Обломов. Также россияне считают «своим» Алексея Мересьева из «Повести о настоящем человеке», Ивана-дурака из известной народной сказки, Павла Корчагина из произведения «Как закалялась сталь» и Пьера Безухова.

Главный фильм россиян — «Ирония судьбы, или С легким паром» Эльдара Рязанова (11%), также объединяет нацию «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (8%), «Москва слезам не верит» и военные фильмы (6%). Главные музыкальные произведения россиян — гимн России (16%) и песня «День Победы» (10%). Главным праздничным блюдом стал салат «Оливье» (49%), но и против «Селедки под шубой» россияне ничего против не имеют (28%).

Важнейшим историческим событием россияне считают победу в Великой Отечественной войне (69%). Также значимой датой жители страны назвали Новый год (7%).