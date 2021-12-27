Новый «Человек-паук» уже собрал больше 1 млрд долларов в прокате. Это первый случай за время пандемии

Больше миллиона долларов картине удалось собрать за 12 дней. До этого рекорды ставили другие проекты Marvel — «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Отмечается также, что новый фильм еще не вышел в прокат на китайском рынке. Обычно его считают самым прибыльным для производителей блокбастеров.

По данным системы ЕАИС, новый фильм про Человека-паука уже вторую неделю подряд занимает первое место в российском рейтинге картин. На данный момент кинокомикс собрал уже больше 1,7 млрд рублей. Также он бьет рекорды сборов в первый день с стране в постковидный период.