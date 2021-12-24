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Новый короткометражный мультфильм про Вовку в Тридевятом царстве покажут в конце декабря

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«Союзмультфильм» покажет короткометражный мультфильм по мотивам «Вовки в Тридевятом царстве», сказано на странице студии во ВКонтакте. Премьера пройдет 27 декабря на канале СТС Kids.

Мультфильм назвали «Вовка и зима в Тридевятом царстве». Он расскажет о приключениях Вовки в волшебной стране в преддверии Нового года и о том, как ему «предстоит вернуть зиму любой ценой и спасти праздник».

Проект выйдет 31 декабря на сервисе Okko и YouTube-канале «Союзмультфильма». На телевизоре мультик покажут 27 декабря на канале СТС Kids, затем его покажут «Карусель» и «Мульт». Режиссером картины выступил Алексей Введенский, автором сценария — Мария Изотова. Главные роли озвучили дети актера и певца Тимура Родригеза. Оригинальный мультфильм о Вовке вышел еще 1965 году, тогда его режиссером стал Борис Степанцев.

Напомним, студия 17 декабря перезапустила культовый советский мультсериал «Ну, погоди!». Действие мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» развернется в локациях круглогодичного курорта, где Волк больше не будет гоняться за Зайцем, чтобы его съесть: главенствующим станет спортивный интерес. Однако в отчаянной жажде признания и побед серый хулиган зачастую будет выбирать нечестные методы, что станет причиной курьезных и смешных ситуаций.

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