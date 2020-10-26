Киностудия «Союзмультфильм» показала окончательный вариант образа Зайца в перезапуске культового мультсериала «Ну, погоди!». Он получился «очень милым персонажем, но не без присущих ему «хитринки» и находчивости».
Посмотрите, как будет выглядеть Заяц в перезапуске «Ну, погоди!». «Не без присущих ему «хитринки» и находчивости»
Всего киностудией были продуманы 30 вариантов образа Зайца, озвучит которого в новых сериях шоумен Дмитрий Хрусталев. По признанию генерального продюсера «Союзмультфильма», важно было «найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией» — поэтому, например, обновленный Заяц имеет тот же цвет глаз, что и из оригинальных серий.
«Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца — в противовес ему — по контурам мягкий, округлый — это с одной стороны очень милый персонаж, но не без присущих ему «хитринки» и находчивости», — приводит РИА «Новости» слова директора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева.
Напомним, продолжение культового советского мультсериала «Ну, погоди!» выйдет уже в декабре 2020 года. Волк, главный антагонист мультфильма, бросил курить, сменил джинсы-клеш на джоггеры и заговорил голосом Гарика Харламова.
«Нулевая» серия «Ну, погоди!» была снята режиссером Геннадием Сокольским для журнала «Веселая карусель» в 1969 году. На момент запуска мультфильма многие режиссеры отказывались принимать участие в его разработке, и только Вячеслав Котеночкин взялся за работу над проектом.
Котеночкин планировал пригласить Владимира Высоцкого озвучивать Волка, однако руководство «Союзмультфильма» выступило против утверждения его кандидатуры. Однако Высоцкий все же появился в мультсериале — в первой серии и в качестве художественного свиста. Многие также воспринимали образ Волка как полупародийное воспроизведение имиджа Высоцкого, созданного им в жизни и песнях.
Всего со времени запуска мультсериала «Ну, погоди!» вышло 20 серий, а также пилотный выпуск, два телевыпуска в 1980 и 1981 годах. 22 декабря 2012 года вышел новогодний выпуск, над созданием которого работал Алексей Котеночкин — сын Вячеслава Котеночкина, также ставший режиссером-мультипликатором.
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