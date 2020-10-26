Посмотрите, как будет выглядеть Заяц в перезапуске «Ну, погоди!». «Не без присущих ему «хитринки» и находчивости»

Всего киностудией были продуманы 30 вариантов образа Зайца, озвучит которого в новых сериях шоумен Дмитрий Хрусталев. По признанию генерального продюсера «Союзмультфильма», важно было «найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией» — поэтому, например, обновленный Заяц имеет тот же цвет глаз, что и из оригинальных серий.

«Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца — в противовес ему — по контурам мягкий, округлый — это с одной стороны очень милый персонаж, но не без присущих ему «хитринки» и находчивости», — приводит РИА «Новости» слова директора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева.

Напомним, продолжение культового советского мультсериала «Ну, погоди!» выйдет уже в декабре 2020 года. Волк, главный антагонист мультфильма, бросил курить, сменил джинсы-клеш на джоггеры и заговорил голосом Гарика Харламова.