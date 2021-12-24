От «Эмили в Париже» до ДиКаприо: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Не смотрите наверх» / Don't Look Up

Апокалиптическая комедия Адама МакКея («Игра на понижение») с ошибкой в русской локализации названия и суперзвездным кастом. Здесь все: от Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Тимоти Шаламе до Джоны Хилла и Мэрил Стрип с Кейт Бланшетт. А сюжет, хотя он с таким актерским составом и не так важен, строится вокруг группы ученых, которые хотят предупредить весь мир, что на Землю вот-вот упадет гигантский метеорит. Но им никто не верит.

С 24 декабря, Netflix