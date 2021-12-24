От «Эмили в Париже» до ДиКаприо: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение гилти плеже про приключения американки во Франции с Лили Коллинз «Эмили в Париже», апокалиптическая комедия с ДиКаприо, Шаламе и Стрип «Не смотрите наверх», а также мультсериал из франшизы «Как приручить дракона» — «Собака.ru» рассказывает о главных проектах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Когти» / Claws, 4 сезон (TNT)
Финальный сезон криминальной драмеди о нескольких сотрудницах маникюрного салона в Южной Флориде во главе с Десной (Ниси Нэш), которые решили войти в традиционно маскулинный мир организованной преступности. Для них это всего лишь социальный лифт, хотя и своеобразный, в погоне за американской мечтой.
С 20 декабря, TNT
Сериал «Эмили в Париже» / Emily in Paris, 2 сезон (Netflix)
Продолжение обаятельной романтической комедии с Лили Коллинз об американке Эмили, которая переезжает из США в Париж. В первом сезоне без хруста французских булок, берета и прочих стереотипов не обошлось. Тем интереснее, что же нас ждет во втором. Ведь Эмили продолжит заводить романы, выяснять отношения с шеф-поваром Габриэлем (Лукас Браво) и учить французский.
С 22 декабря, Netflix
Сериал «Драконы: Девять миров» / Dragons: The Nine Realms, премьера (Hulu)
Мультсериал из вселенной анимационной франшизы «Как приручить дракона», действие в котором происходит в современном мире. Огнедышащие чудовища в нем кажутся детям созданиями из сказок, но в земле вдруг образуется трещина, а из нее появляются самые настоящие драконы.
С 23 декабря, Hulu
Фильм «Не смотрите наверх» / Don't Look Up
Апокалиптическая комедия Адама МакКея («Игра на понижение») с ошибкой в русской локализации названия и суперзвездным кастом. Здесь все: от Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Тимоти Шаламе до Джоны Хилла и Мэрил Стрип с Кейт Бланшетт. А сюжет, хотя он с таким актерским составом и не так важен, строится вокруг группы ученых, которые хотят предупредить весь мир, что на Землю вот-вот упадет гигантский метеорит. Но им никто не верит.
С 24 декабря, Netflix
Сериал «Море Спокойствия» / Goyoui bada, премьера (Netflix)
Теперь все проекты из Южной Кореи так или иначе сравнивают с «Игрой в кальмара». Что, впрочем, обеспечивает к ним и дополнительный зрительский интерес. Сай-фай о жестоком будущем, в котором люди страдают из-за нехватки воды, явно не избежит этой судьбы. К тому же в «Море Спокойствия» играет и Кон Ю как раз из «Игры в кальмара».
С 24 декабря, Netflix
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