Netflix выпустит сериал «Ничего особенного» с Юрой Борисовым в главной роли

По сюжету, молодой актер Леха начинает работать над спектаклем. Движимый личными обстоятельствами и вопросами в отношениях с женой, он знакомится с подопечными фонда помощи людям с особенностями развития. Сближаясь с отведенной ему группой, герой находит с ними не только общий язык, но и ответы на свои вопросы, помогая близким ему людям взглянуть на жизнь с другой стороны.

Главные роли в сериале исполнят Юра Борисов, Паулина Пушкарук, Дарья Мельникова, Антон Санкевич, Ольга Ломоносова. Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры пока не уточняется.

По словам директора подразделения Local Language Originals Анны Наглер, «Ничего особенного» — это «красивая история, такая простая и в то же время такая сложная», рассказанная «с невероятной чувствительностью и с еще большим чувством юмора». «Это трогательное повествование о том, как глубокие связи могут появиться, если мы позволим себе познакомиться друг с другом», — добавила она.

«Мне очень приятно, что именно эта история положила начало моему режиссерскому дебюту. Он полон эмоций, принятия и любви. Каждый персонаж связан противоречиями как в мыслях, так и в действиях. И в этом нет ничего особенного», — отметил режиссер сериала Илья Маланин.

«Мы рады, что Netflix снова дает нам возможность поделиться русской историей со всем миром. Вместе с высокопрофессиональными актерами, такими как Юра Борисов и Дарья Мельникова, новые таланты, некоторые из которых имеют инвалидность, сделали этот проект по-настоящему особенным. Их талант и харизма помогают нам поделиться душевной и доброй историей. Это никого не оставляет равнодушным», — поделились продюсеры проекта Валерий Федорович и Евгений Никишов.