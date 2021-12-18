Леонардо Ди Каприо спас из ледяной воды собак на съемках фильма «Не смотрите наверх»

На съемках комедии «Не смотрите наверх» актеру Леонардо Ди Каприо пришлось прыгнуть в ледяное озеро, чтобы спасти сразу двух собак. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Around the Table» американского издания Entertainment Weekly.
Пес породы хаски упал в озеро, которое находилось рядом с домом, где актер останавливался вместе с коллегой Джоной Хиллом во время работы над фильмом. Ди Каприо помог хаски выбраться из воды, однако следом в воду окунулась вторая собака — ее тоже пришлось спасать. Как объяснил артист, его питомцы живут в Калифорнии и «не знают, что такое замерзшее озеро».
При этом режиссер комедии Адам Маккей назвал собак Ди Каприо «абсолютными торнадо». «Эти собаки как Джокер, они несут с собой хаос», — заявил он. В частности, режиссер вспомнил, что Хилл и Ди Каприо во время съемок присылали ему фотографии того, как псы уничтожили диван.
Напомним, ранее Netflix показал первый трейлер комедии «Не смотрите наверх» режиссера Адама МакКея («Игра на понижение», «Копы в глубоком запасе»). Фильм выйдет на стриминговом сервисе 24 декабря.
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