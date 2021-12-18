Леонардо Ди Каприо спас из ледяной воды собак на съемках фильма «Не смотрите наверх»

Пес породы хаски упал в озеро, которое находилось рядом с домом, где актер останавливался вместе с коллегой Джоной Хиллом во время работы над фильмом. Ди Каприо помог хаски выбраться из воды, однако следом в воду окунулась вторая собака — ее тоже пришлось спасать. Как объяснил артист, его питомцы живут в Калифорнии и «не знают, что такое замерзшее озеро».