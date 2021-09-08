В ролике показали, как два астронома сидят на приеме у президента США Джейн Орлеан (Мэрил Стрип) и ее сына, пытаясь убедить их в опасности планетарного масштаба. Сюжет фильма завязан вокруг приближающегося к Земле метеорита. Два астронома отправляются в тур для СМИ, чтобы предупредить человечество о надвигающейся катастрофе планетарного масштаба.

В ленте собрали потрясающий актерский состав: Дженнифер Лоуренс, Леонардо Ди Каприо, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Мэттью Перри, Химеш Патель, Ариана Гранде

Режиссер также рассказал, что Крис Эванс («Мстители») исполнил в фильме небольшое камео. Кого именно он сыграл, не уточнялось.