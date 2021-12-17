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Кино и сериалы

Вышел первый тизер финального сезона «Убивая Еву»

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На YouTube канале американского BBC показали тизер последнего четвертого сезона сериала «Убивая Еву». Премьера шоу намечена на 27 февраля 2022 года.

В ролике не появился ни один из ключевых персонажей сериала, однако было замечено много важных и памятных предметов: розовое платье Вилланель, маска свиньи открытки из разных стран, мотоциклетный шлем и другое. И всех их поглощает огонь.

Сериал «Убивая Еву» основан на шпионских романах Люка Дженнингса. В книгах сюжет строится вокруг британской разведчицы Евы, которая гоняется за психопаткой-убийцей Вилланелль. В шоу двух главных героинь играет Сандра О и Джоди Комер.

Главным сценаристов в четвертом сезоне стала Лаура Нил, которая ранее работала над сериалами «Половое воспитание» и «Мой безумный дневник». Она заменила Сюзанн Хиткот, которая занималась адаптацией книги в третьем сезоне.

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