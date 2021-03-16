Четвертый сезон сериала «Убивая Еву» станет последним

«"Убивая Еву" стал взрывом популярной культуры и привлек преданных фанатов с самого первого эпизода. Мы с нетерпением ждем незабываемого финального сезона и потенциальных расширений этой захватывающей вселенной», — заявил сценарист сериала Дэн МакДермотт.

Кресло главного сценариста в четвертом сезоне «Убивая Еву» заняла Лаура Нил — ранее она работала над сериалами «Половое воспитание» и «Мой безумный дневник». Нил заменит Сюзанн Хиткот, которая занималась адаптацией книги в третьем сезоне.

Съемки четвертого сезона «Убивая Еву» начнутся летом 2021 года в Великобритании и некоторых странах Европы, премьера запланирована на 2022 год. После финала может начаться работа над спин-оффами, однако подробности проектов пока не уточняются.

«Убивая Еву» — британский телесериал в жанре триллера, основанный на серии романов Люка Дженнингса. По сюжету, британской разведчице Еве Поластри (Сандра О) поручено поймать психопатку-убийцу Вилланель (Джоди Комер). Две женщины становятся одержимы друг другом.