Продажи велотренажеров Peloton рухнули после выхода продолжения «Секса в большом городе». Персонаж сериала умер после тренировки

Осторожно, спойлеры!

В первой серии продолжения «Секса в большом городе», мини-сериала «И просто так», после занятия на велотренажере Peloton от сердечного приступа умирает мистер Биг — «мужчина мечты» и муж Кэрри Брэшдоу. По итогам торгов 9 декабря акции компании упали на 11,33% — до 40,69 доллара за бумагу. 10 декабря снижение продолжилось — акции подешевели на еще 3,4%. По состоянию на вечер 13 декабря цена акции составляет 39,16 доллара за штуку.

Peloton уже выступила в защиту своих велотренажеров. Профилактический кардиолог и член консультативного совета Peloton по вопросам здоровья доктор Сюзанна Стейнбаум заявила, что смерть Бига была вызвана его «экстравагантным образом жизни». «Я уверена, что поклонники «Секса в большом городе», как и я, опечалены новостью о том, что мистер Биг умер от сердечного приступа. Он вел образ жизни, который многие назвали бы экстравагантным — коктейли, сигары и большие стейки — и был подвержен серьезному риску, поскольку в шестом сезоне у него уже был сердечный приступ», — заявила она.

Компании пришлось «по горячим следам» снять рекламу с актером Крисом Нотом, который исполнил в «Сексе в большом городе» роль мистера Бига. В ролике он общается с инструктором Peloton Джесс Кинг. «Может, мы еще прокатимся? Жизнь слишком коротка, чтобы не сделать этого», — говорит Нот. После этого за кадром звучит голос актера Райана Рейнольдса. «И просто так напомнили миру, что регулярная езда на велосипеде стимулирует и улучшает работу сердца, легких и кровообращение. Езда на велосипеде укрепляет сердечные мышцы, снижает пульс в состоянии покоя и снижает уровень жира в крови. Он жив».