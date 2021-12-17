Александр Сокуров обратился к главе президентского совета по правам человека Валерию Фадееву. В письме режиссер не только извиняется за «происшедшее на встрече совета с президентом», но также говорит о «грозящей опасности» его жизни.
Об обращении Сокурова пишет РБК, подлинность письма изданию подтвердили два члена совета по правам человека. Сам режиссер от комментарием отказался. Фадеев, в свою очередь, заявил: «Я поговорил с Александром Николаевичем Сокуровым и пытаюсь его успокоить».
Александр Сокуров
Из обращения к Валерию Фадееву, цитата по РБК:
Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом. […] Мне показали гневную реакцию на мое поведение со стороны пресс-секретаря президента [Дмитрия Пескова]. Он прав — я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет. […] Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке. […] Если журналистика в нашей стране — занятие опасное, почему членство в совещательном государственном органе должно быть особо защищенным?.. […] Я всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха, преподаватель. Не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения.
Напомним, 9 декабря состоялась онлайн-встреча с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Одним из спикеров стал режиссер Александр Сокуров, который озвучил свое мнение по большому количеству аспектов жизни в России — от конституционного кризиса до проблем на Кавказе. В ожесточенную полемику с Сокуровым вступил президент Владимир Путин. Публикуем главные тезисы.
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