Политизация жизни, конституционный кризис и проблемы Кавказа: Сокуров выступил с эмоциональной речью перед Путиным на встрече СПЧ

9 декабря состоялась онлайн-встреча с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Одним из спикеров стал режиссер Александр Сокуров, который озвучил свое мнение по большому количеству аспектов жизни в России — от конституционного кризиса до проблем на Кавказе. В ожесточенную полемику с Сокуровым вступил президент Владимир Путин. Публикуем главные тезисы.
По мнению Сокурова, на сегодняшний день Россия «пребывает в конституционном кризисе». Некоторые республики в составе страны носят «национальный характер», у них есть свои «армии» и даже «появился падишах». Одновременно эти же регионы являются дотационными. «Есть президент, федерация, а куда делась Россия? Нам важно говорить об этом», — заявил режиссер.
На Северном Кавказе, по мнению Сокурова, сложилась сложная политическая, социальная и культурная ситуация — «почти нет русских, вся власть в руках коренных жителей», там «нет свободного развития молодых людей», экономика находится в стагнации, а к культурно-национальному укладу есть вопросы. «Кавказ становится мононациональным. Вся власть в руках коренных людей», — заявил режиссер. Также он отметил, что в республиках «все больше» не любят русских и «хотят расстаться» с ними.
Далее Сокуров начал говорить о проблемах, на которые он «как гражданин хотел обратить внимание нашего высокого собрания». «Я буду торопиться, простите меня», — отметил режиссер.
«Есть за что извиниться, потому что у вас не выступление, а манифест, набор проблем и страхов, которые есть у какой-то части наших граждан. Всегда так бывает. Какие-то из них относятся к вещам, лежащим на поверхности, какие-то выбраны очень странным образом, и мне совсем не понятны. […] то непозволительно даже вам. Это опасные игрушки. Не буди лихо, как у нас говорят! Прежде чем сказать, надо было подумать. […] Я к вам отношусь с большим уважением, но выражаетесь вы не всегда точно. А к этому нужно серьезно относиться и так на всю страну говорить!», — ответил Сокурову Путин.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал высказывания Александра Сокурова непрофессиональными — поэтому, считает он, они вызвали жесткую реакцию президента. «Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему [Сокурову] об этом сказал», — приводит Daily Storm слова Пескова.
Александр Сокуров
Из речи на встрече с Советом по правам человека:
На какие проблемы как гражданин я бы хотел обратить внимание нашего высокого собрания. Я буду торопиться, простите меня. Первое — страшная политизация жизни в стране. Аполитичность правящей партии, как это ни странно, политизация всех правоохранительных органов, армии, неопределенность в отделении церкви от государства, нерешенность этой конституционной проблемы. Приближение исламской революции — революцию можно предотвратить, но не победить.
Необходима реанимация профсоюзного движения в стране, неприкасаемость профсоюзных лидеров, членов профсоюза от политических репрессий. Восстановление офицерских собраний в армии. Это очень важно. Нам необходимо создание новой службы гражданской обороны, которая могла бы разработать для администрации страны — и в масштабе страны, и в региональном — пошаговые действия в случае катастрофических обстоятельств. Нам необходимо ограничить строительство на северо-западе, на Урале и в Сибири многоэтажного строительства, потому что именно беды в этих огромных многоэтажных районах на окраинах городов могут привести к катастрофическим последствиям. В этих районах нам нужно создавать системы убежищ для приема тысяч терпящих бедствие людей, местных жителей, в случае потери электроэнергии, тепла, воды и так далее.
При приближении климатических событий, о которых вы несколько раз уже говорили, мы должны быть народом сплоченным и самоотверженным, но государство предварительную проверку, как мне кажется, не выдержало во время ковида. Население не совсем поверило государству. Неужели климатическую угрозу мы встретим, гоняясь по стране за молодыми людьми, у которых проснулась совесть и социальная боль?
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