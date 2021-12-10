Политизация жизни, конституционный кризис и проблемы Кавказа: Сокуров выступил с эмоциональной речью перед Путиным на встрече СПЧ

По мнению Сокурова, на сегодняшний день Россия «пребывает в конституционном кризисе». Некоторые республики в составе страны носят «национальный характер», у них есть свои «армии» и даже «появился падишах». Одновременно эти же регионы являются дотационными. «Есть президент, федерация, а куда делась Россия? Нам важно говорить об этом», — заявил режиссер.

На Северном Кавказе, по мнению Сокурова, сложилась сложная политическая, социальная и культурная ситуация — «почти нет русских, вся власть в руках коренных жителей», там «нет свободного развития молодых людей», экономика находится в стагнации, а к культурно-национальному укладу есть вопросы. «Кавказ становится мононациональным. Вся власть в руках коренных людей», — заявил режиссер. Также он отметил, что в республиках «все больше» не любят русских и «хотят расстаться» с ними.

Далее Сокуров начал говорить о проблемах, на которые он «как гражданин хотел обратить внимание нашего высокого собрания». «Я буду торопиться, простите меня», — отметил режиссер.

«Есть за что извиниться, потому что у вас не выступление, а манифест, набор проблем и страхов, которые есть у какой-то части наших граждан. Всегда так бывает. Какие-то из них относятся к вещам, лежащим на поверхности, какие-то выбраны очень странным образом, и мне совсем не понятны. […] то непозволительно даже вам. Это опасные игрушки. Не буди лихо, как у нас говорят! Прежде чем сказать, надо было подумать. […] Я к вам отношусь с большим уважением, но выражаетесь вы не всегда точно. А к этому нужно серьезно относиться и так на всю страну говорить!», — ответил Сокурову Путин.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал высказывания Александра Сокурова непрофессиональными — поэтому, считает он, они вызвали жесткую реакцию президента. «Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему [Сокурову] об этом сказал», — приводит Daily Storm слова Пескова.