Приквел «Игры престолов», «Last of us» и «Властелин колец»: IMDb представил самые ожидаемые сериалы 2022 года

На первой строчке приквел «Игры престолов» — «Дом дракона». История расскажет о закате дома Таргариенов и о событиях, которые приведут гражданской войне, известной как Танец драконов.

Второе место занимает сериал «Властелин Колец» от Amazon. Действия будут происходить за тысячи лет до «Хоббита» и оригинальной франшизы. Третью строчку отдали «Пэм и Томми». Сериал расскажет о Памеле Андерсон и Томми Ли, а точнее о том, как у них украли видео с интимным видео.

В десятку ожидаемых сериалов по версии IMDb вошли шоу «Одни из нас» по одноименной игре, «Оби-Ван Кеноби» из вселенной «Звездных войн» и целых четыре шоу от Marvel Studios: «Женщина-Халк», «Мисс Марвел», «Миротворец» и «Лунный рыцарь».

Напомним, крупнейшая в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) собрала топ-10 самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Рейтинг составляли на основе интересов 200 миллионов пользователей сети в месяц по всему миру. Однако в нем не учитывали комментарии критиков или кассовые сборы.