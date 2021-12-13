«Дюна», «Купе номер шесть» и «Наследники»: в США объявили номинантов на премию «Золотой Глобус»

В категории «Лучшая драма» номинированы фильмы «Дюна» Дени Вильнева, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса, «Белфаст» режиссера Кеннета Брана, «CODA: Ребенок глухих родителей» режиссера Сианы Хедер и «Власть пса» Джейны Кэмпион.

За статуэтку в номинации «Лучшая комедия/мюзикл» поборются: «Сирано», «Не смотри наверх», «Лакричная пицца», «Тик-так, бум!» и «Вестсайдская история».

В номинации «Лучший режиссер» представлены: Кеннет Брана («Белфаст»), Джейна Кэмпион («Власть пса»). Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история») и Дени Вильнев («Дюна»).

В категории «Лучший драматический актер» заявлены: Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Хавьер Бардем («Быть Рикардо»), Махершала Али («Лебединая песнь»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета») и Уилл Смит («Король Ричард»).

За награду в номинации «Лучшая драматическая актриса» поборются: Джессика Честейн («Глаза Темми Фей»), Оливия Колдман («Незнакомая дочь»), Николь Кидман («Быть Рикардо»), Леди Гага («Дом Гуччи») и Кристин Стюарт («Спенсер»).

В номинации «Лучший актер в мюзикле/комедии» выдвинули: Леонардо ДиКаприо («Не смотри наверх»), Питер Динклэйдж («Сирано»), Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»), Купер Хоффман («Лакричная пицца») и Энтони Рамос («На высоте мечты»).

В категории «Лучшая актриса в мюзикле/комедии» заявлены: Марион Котийяр («Аннет»), Алана Хаим («Лакричная пицца»), Дженнифер Лоуренс («Не смотрите наверх»), Эмма Стоун («Круэлла») и Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»).

Среди номинантов на «Лучший иностранный фильм» вошли: фильм «Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена, который снят в копродукции Финляндии, России и Эстонии. «Белфаст» режиссера Кеннета Брана, «CODA: Ребенок глухих родителей» Сианы Хедер, «Власть пса» Джейны Кэмпион, «Сядь за руль моей машины» (Япония), «Герой» (Иран, Франция) и «Параллельные матери» (Испания).

Среди телевизионных номинаций среди лучших драматических шоу представлены: «Утреннее шоу», «Игра в кальмара», «Наследники», «Люпен» и «Поза». А на «Лучший комедийный сериал» выдвинули: «Великая», «Тед Лассо», «Убийства в одном здании», «Хитрости», «Псы резервации».

Напомним, фильм «Купе номер 6» совместного производства русско-финского номинировали на премию «Оскар» от Финляндии.