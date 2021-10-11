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Финляндия выдвинула на «Оскар» фильм с российским актером Юрой Борисовым «Купе номер 6»

Фильм «Купе номер 6» совместного производства русско-финского номинировали на премию «Оскар» от Финляндии. Об этом в понедельник сообщили в финской кинопалате, пишет ТАСС.

Фото: Кинопоиск

Копродукция России и Финляндии — удивительно нежный и человечный фильм Юхо Куосманена. Фильм основан на одноименном романе Розы Ликсом, удостоенном премии Finlandia. Действие картины происходит в 90-х.

Студентка по обмену Лора из Хельсинки (Сейди Хаарла) садится в поезд Москва-Мурманск, чтобы увидеть древние петроглифы. В купе ее соседом оказывается грубоватый шахтер Леха (Юра Борисов). Также в главных ролях снялись Динара Друкарова и Юлия Ауг.

Фильм выиграл в этом году гран-при Каннского кинофестиваля. Ленту сняли при поддержке российского Министерства культуры. В российский прокат лента выйдет с 28 октября.

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